اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم - رابط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم ان تسجيل طلبة الصف الأوَّل الأساسي، ينتهي يوم غد الخميس في المدارس الحكوميَّة.



وبينت ان التَّسجيل إلكتروني عبر الرَّابط .

واضافت انه يُقبل الأطفال من مواليد 1/ 1/ 2019 ولغاية 31/ 12/ 2019 فما دون، بحيث لا يتجاوز عمر الطفل تسع سنوات في 31/ 12/ 2025.



وبينت ان تسجيل طلبة الصف الأوَّل الأساسي في المدارس الخاصة، ومدارس وكالة الغوث، ومدارس الثقافة العسكريَّة بالتوجُّه المباشر إلى تلك المدارس.



وأشارت إلى أن الأطفال المسجلين حاليًا في رياض الأطفال الحكومية ( KG2 )، ترفع ملفاتهم تلقائيًا في المدرسة ذاتها.

