الوفيات اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

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الوفيات اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 8 (كونا) -- في ذمة الله:
- عبدالله خليفة أحمد الخضر 83 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الرميثية ق2 ش22 م24
- دغيمه عبدالله ناصر العازمي 78 عاما (شيعت)
(أرملة تركي بليق العازمي)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الصباحية ق1 ش15 م817
- فوزية عبدالله ابراهيم الربيعان 74 عاما (شيعت)
(أرملة جاسم محمد المرشد)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الرحاب ق2 ش8 م49
- صالح حمد يحيى اليحيى 81 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
الرجال: حطين ق3 ش319 م18
النساء: مشرف ق4 ش7 م37
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
- عبدالله خليفة أحمد الخضر 83 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الرميثية ق2 ش22 م24
- دغيمه عبدالله ناصر العازمي 78 عاما (شيعت)
(أرملة تركي بليق العازمي)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الصباحية ق1 ش15 م817
- فوزية عبدالله ابراهيم الربيعان 74 عاما (شيعت)
(أرملة جاسم محمد المرشد)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الرحاب ق2 ش8 م49
- صالح حمد يحيى اليحيى 81 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
الرجال: حطين ق3 ش319 م18
النساء: مشرف ق4 ش7 م37
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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