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الوفيات اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

الوفيات اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

2025-08-04 02:21:12
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 8 (كونا) -- في ذمة الله:

- عبدالله خليفة أحمد الخضر 83 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الرميثية ق2 ش22 م24

- دغيمه عبدالله ناصر العازمي 78 عاما (شيعت)
(أرملة تركي بليق العازمي)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الصباحية ق1 ش15 م817

- فوزية عبدالله ابراهيم الربيعان 74 عاما (شيعت)
(أرملة جاسم محمد المرشد)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الرحاب ق2 ش8 م49

- صالح حمد يحيى اليحيى 81 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
الرجال: حطين ق3 ش319 م18
النساء: مشرف ق4 ش7 م37


إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)


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