مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

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مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 - 8 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الاثنين مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين من جراء غارة جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن الغارة الجوية التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (الخيام) أدت إلى مقتل شخص متأثرا بجراحه البليغة وإصابة أربعة آخرين نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها اليومية لاتفاق إيقاف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي من خلال شن غارات واعتداءات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلاله لعدد من المواقع والنقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)
ف ز / م م ج
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن الغارة الجوية التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (الخيام) أدت إلى مقتل شخص متأثرا بجراحه البليغة وإصابة أربعة آخرين نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها اليومية لاتفاق إيقاف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي من خلال شن غارات واعتداءات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلاله لعدد من المواقع والنقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)
ف ز / م م ج
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