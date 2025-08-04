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مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

2025-08-04 02:21:12
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 - 8 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الاثنين مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين من جراء غارة جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن الغارة الجوية التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (الخيام) أدت إلى مقتل شخص متأثرا بجراحه البليغة وإصابة أربعة آخرين نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها اليومية لاتفاق إيقاف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي من خلال شن غارات واعتداءات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلاله لعدد من المواقع والنقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. (النهاية)

ف ز / م م ج


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