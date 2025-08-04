403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الصين تطرد سفينة صيد يابانية بدعوى اختراق مياه جزر متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 4 - 8 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الاثنين طرد سفينة يابانية دخلت المياه الإقليمية لمجموعة جزر متنازع عليها بين البلدين في بحر الصين الجنوبي.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن المتحدث باسم خفر السواحل الصيني قان يو القول في بيان إن القوات الصينية اتخذت "إجراءات سيطرة ضرورية" في الفترة من الأول من أغسطس الجاري إلى اليوم ضد سفينة صيد يابانية تدعى (سانجيا مارو) وحذرتها وأجبرتها على مغادرة المنطقة بعدما اخترقت المياه المحيطة بجزر (دياويوداو) المعروفة في اليابان باسم (سينكاكو).
ودعا المتحدث طوكيو إلى إيقاف جميع الأنشطة "غير القانونية" في هذه المياه فورا مبينا عزم بكين "مواصلة تنفيذ أنشطة حماية الحقوق وانفاذ القانون في المياه الإقليمية للجزر للدفاع عن سيادة الصين ومصالحها البحرية". (النهاية)
س ل ق / م ع ح ع
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن المتحدث باسم خفر السواحل الصيني قان يو القول في بيان إن القوات الصينية اتخذت "إجراءات سيطرة ضرورية" في الفترة من الأول من أغسطس الجاري إلى اليوم ضد سفينة صيد يابانية تدعى (سانجيا مارو) وحذرتها وأجبرتها على مغادرة المنطقة بعدما اخترقت المياه المحيطة بجزر (دياويوداو) المعروفة في اليابان باسم (سينكاكو).
ودعا المتحدث طوكيو إلى إيقاف جميع الأنشطة "غير القانونية" في هذه المياه فورا مبينا عزم بكين "مواصلة تنفيذ أنشطة حماية الحقوق وانفاذ القانون في المياه الإقليمية للجزر للدفاع عن سيادة الصين ومصالحها البحرية". (النهاية)
س ل ق / م ع ح ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الحكومة تقر نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية
نهر الفرات.. ما قصة جبل الذهب الذي ظهر به؟-فيديو
اتحاد الجمعيات يبحث تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الخيري
الصين تنافس أمريكا على سوق الذكاء الاصطناعي البالغة 4.8 تريليونات دولار
إطلاق برنامج صوت الشباب لتعزيز ثقافة الحوار
عدوان الاحتلال على مخيمات شمال الضفة، وسيناريوهات عودة النازحين