  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الصين تطرد سفينة صيد يابانية بدعوى اختراق مياه جزر متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي

الصين تطرد سفينة صيد يابانية بدعوى اختراق مياه جزر متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي

2025-08-04 02:21:12
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 4 - 8 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الاثنين طرد سفينة يابانية دخلت المياه الإقليمية لمجموعة جزر متنازع عليها بين البلدين في بحر الصين الجنوبي.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن المتحدث باسم خفر السواحل الصيني قان يو القول في بيان إن القوات الصينية اتخذت "إجراءات سيطرة ضرورية" في الفترة من الأول من أغسطس الجاري إلى اليوم ضد سفينة صيد يابانية تدعى (سانجيا مارو) وحذرتها وأجبرتها على مغادرة المنطقة بعدما اخترقت المياه المحيطة بجزر (دياويوداو) المعروفة في اليابان باسم (سينكاكو).
ودعا المتحدث طوكيو إلى إيقاف جميع الأنشطة "غير القانونية" في هذه المياه فورا مبينا عزم بكين "مواصلة تنفيذ أنشطة حماية الحقوق وانفاذ القانون في المياه الإقليمية للجزر للدفاع عن سيادة الصين ومصالحها البحرية". (النهاية)

س ل ق / م ع ح ع


MENAFN04082025000071011013ID1109883342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث