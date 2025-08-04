ترامب يلوح بزيادة الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير لشرائها وبيعها النفط الروسي

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ترامب يلوح بزيادة الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير لشرائها وبيعها النفط الروسي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 8 (كونا) -- لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين برفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الهند "بشكل كبير" بما يتجاوز ال25 بالمئة التي فرضها عليها الأسبوع الماضي لاتهامها بشراء النفط الروسي والتربح منه عبر بيعه في السوق المفتوحة.
واتهم ترامب الهند في منشور عبر منصة (تروث سوشال) بأنها "لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب بل وتبيعه أيضا في السوق المفتوحة مقابل جزء كبير من هذا النفط محققة أرباحا طائلة".
واعتبر أنها "لا يهمها عدد القتلى في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية".
وأكد "لهذا السبب سأرفع الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير".
وسبق أن أعلن ترامب الأربعاء الماضي فرض رسوم جمركية على الهند بنسبة 25 بالمئة اعتبارا من الأول من أغسطس بالإضافة إلى "غرامة" على ما يراه سياسات تجارية غير عادلة وشراء الهند غالبية معداتها العسكرية والطاقة من روسيا بالاضافة إلى الصين.
ومن جانبها تعهدت الحكومة الهندية أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان مصلحتها الوطنية إثر إعلان الرئيس الأمريكي مبينة أنها انخرطت في مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارية ثنائية عادلة ومتوازنة ومفيدة للطرفين وأنها ملتزمة بتحقيق هذا الهدف. (النهاية)
ر س ر / م م ج
واتهم ترامب الهند في منشور عبر منصة (تروث سوشال) بأنها "لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب بل وتبيعه أيضا في السوق المفتوحة مقابل جزء كبير من هذا النفط محققة أرباحا طائلة".
واعتبر أنها "لا يهمها عدد القتلى في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية".
وأكد "لهذا السبب سأرفع الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير".
وسبق أن أعلن ترامب الأربعاء الماضي فرض رسوم جمركية على الهند بنسبة 25 بالمئة اعتبارا من الأول من أغسطس بالإضافة إلى "غرامة" على ما يراه سياسات تجارية غير عادلة وشراء الهند غالبية معداتها العسكرية والطاقة من روسيا بالاضافة إلى الصين.
ومن جانبها تعهدت الحكومة الهندية أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان مصلحتها الوطنية إثر إعلان الرئيس الأمريكي مبينة أنها انخرطت في مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارية ثنائية عادلة ومتوازنة ومفيدة للطرفين وأنها ملتزمة بتحقيق هذا الهدف. (النهاية)
ر س ر / م م ج
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