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ترامب يلوح بزيادة الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير لشرائها وبيعها النفط الروسي

ترامب يلوح بزيادة الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير لشرائها وبيعها النفط الروسي

2025-08-04 02:21:12
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 8 (كونا) -- لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين برفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الهند "بشكل كبير" بما يتجاوز ال25 بالمئة التي فرضها عليها الأسبوع الماضي لاتهامها بشراء النفط الروسي والتربح منه عبر بيعه في السوق المفتوحة.
واتهم ترامب الهند في منشور عبر منصة (تروث سوشال) بأنها "لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب بل وتبيعه أيضا في السوق المفتوحة مقابل جزء كبير من هذا النفط محققة أرباحا طائلة".
واعتبر أنها "لا يهمها عدد القتلى في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية".
وأكد "لهذا السبب سأرفع الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير".
وسبق أن أعلن ترامب الأربعاء الماضي فرض رسوم جمركية على الهند بنسبة 25 بالمئة اعتبارا من الأول من أغسطس بالإضافة إلى "غرامة" على ما يراه سياسات تجارية غير عادلة وشراء الهند غالبية معداتها العسكرية والطاقة من روسيا بالاضافة إلى الصين.
ومن جانبها تعهدت الحكومة الهندية أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان مصلحتها الوطنية إثر إعلان الرئيس الأمريكي مبينة أنها انخرطت في مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارية ثنائية عادلة ومتوازنة ومفيدة للطرفين وأنها ملتزمة بتحقيق هذا الهدف. (النهاية)

ر س ر / م م ج


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