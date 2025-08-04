استشهاد 94 فلسطينيا وإصابة 439 جراء هجمات الاحتلال الجوية المتواصلة على غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
استشهاد 94 فلسطينيا وإصابة 439 جراء هجمات الاحتلال الجوية المتواصلة على غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 4 - 8 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاثنين استشهاد 94 فلسطينيا وإصابة 439 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي الجوية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع واستهداف المدنيين الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول علي المساعدات.
وذكرت السلطات في تصريح صحفي أن مستشفيات القطاع سجلت وصول 29 شهيدا و300 إصابة من المدنيين الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص الحي أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية ما يرفع إجمالي عدد شهداء "لقمة العيش" ممن تمكنت الطواقم الطبية من التعامل معهم إلى 1516 شهيدا وأكثر من 10067 مصابا.
وأضافت أنه بذلك ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 60933 شهيدا فيما بلغ عدد المصابين 150027 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن خلال الساعات الماضية سجلت 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية جميعهم من البالغين ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة منذ بدء العدوان إلى 180 شهيدا من بينهم 93 طفلا.
ووجهت السلطات الصحية نداء عاجلا إلى كافة المؤسسات الدولية محذرة من خطورة تفشي الأمراض والأوبئة في قطاع غزة نتيجة الانهيار الكامل للمنظومة الصحية وتدهور الأوضاع المعيشية والبيئية وسط استمرار الحصار والعدوان وتوقف شبه تام لخدمات المياه والصرف الصحي. (النهاية)
و أ ب / م ع ح ع
وذكرت السلطات في تصريح صحفي أن مستشفيات القطاع سجلت وصول 29 شهيدا و300 إصابة من المدنيين الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص الحي أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية ما يرفع إجمالي عدد شهداء "لقمة العيش" ممن تمكنت الطواقم الطبية من التعامل معهم إلى 1516 شهيدا وأكثر من 10067 مصابا.
وأضافت أنه بذلك ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 60933 شهيدا فيما بلغ عدد المصابين 150027 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن خلال الساعات الماضية سجلت 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية جميعهم من البالغين ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة منذ بدء العدوان إلى 180 شهيدا من بينهم 93 طفلا.
ووجهت السلطات الصحية نداء عاجلا إلى كافة المؤسسات الدولية محذرة من خطورة تفشي الأمراض والأوبئة في قطاع غزة نتيجة الانهيار الكامل للمنظومة الصحية وتدهور الأوضاع المعيشية والبيئية وسط استمرار الحصار والعدوان وتوقف شبه تام لخدمات المياه والصرف الصحي. (النهاية)
و أ ب / م ع ح ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الحكومة تقر نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية
نهر الفرات.. ما قصة جبل الذهب الذي ظهر به؟-فيديو
اتحاد الجمعيات يبحث تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الخيري
الصين تنافس أمريكا على سوق الذكاء الاصطناعي البالغة 4.8 تريليونات دولار
إطلاق برنامج صوت الشباب لتعزيز ثقافة الحوار
عدوان الاحتلال على مخيمات شمال الضفة، وسيناريوهات عودة النازحين