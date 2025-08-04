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استشهاد 94 فلسطينيا وإصابة 439 جراء هجمات الاحتلال الجوية المتواصلة على غزة

استشهاد 94 فلسطينيا وإصابة 439 جراء هجمات الاحتلال الجوية المتواصلة على غزة

2025-08-04 02:21:12
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 4 - 8 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاثنين استشهاد 94 فلسطينيا وإصابة 439 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي الجوية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع واستهداف المدنيين الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول علي المساعدات.
وذكرت السلطات في تصريح صحفي أن مستشفيات القطاع سجلت وصول 29 شهيدا و300 إصابة من المدنيين الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص الحي أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية ما يرفع إجمالي عدد شهداء "لقمة العيش" ممن تمكنت الطواقم الطبية من التعامل معهم إلى 1516 شهيدا وأكثر من 10067 مصابا.
وأضافت أنه بذلك ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 60933 شهيدا فيما بلغ عدد المصابين 150027 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن خلال الساعات الماضية سجلت 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية جميعهم من البالغين ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة منذ بدء العدوان إلى 180 شهيدا من بينهم 93 طفلا.
ووجهت السلطات الصحية نداء عاجلا إلى كافة المؤسسات الدولية محذرة من خطورة تفشي الأمراض والأوبئة في قطاع غزة نتيجة الانهيار الكامل للمنظومة الصحية وتدهور الأوضاع المعيشية والبيئية وسط استمرار الحصار والعدوان وتوقف شبه تام لخدمات المياه والصرف الصحي. (النهاية)

و أ ب / م ع ح ع


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