سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق لسموه

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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق لسموه
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيوم (السعودية) 4 - 8 (كونا) -- استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه بمناسبة زيارته للمملكة العربية السعودية.
ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم وتمنياتهم للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين الشقيقين وأطر تعزيز التكامل بينهما على كافة الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وإخوانهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.
كما جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق والتشاور الدائم بما يعكس تطلعات شعبي البلدين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار وحرصهما على دفع العلاقات التاريخية والأخوية إلى آفاق أرحب تعميقا للشراكة الاستراتيجية وترسيخا لدعائم العمل الثنائي المشترك.
وبحث الجانبان آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الاقليمية والدولية ومواقف البلدين الشقيقين تجاهها سيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
حضر المقابلة عن الجانب السعودي صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومساعد وزير المالية هندي السحيمي ونائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد.
كما حضر المقابلة عن الجانب الكويتي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار سعود سالم عبدالعزيز الصباح. (النهاية)
ع ع ح
ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم وتمنياتهم للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين الشقيقين وأطر تعزيز التكامل بينهما على كافة الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وإخوانهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.
كما جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق والتشاور الدائم بما يعكس تطلعات شعبي البلدين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار وحرصهما على دفع العلاقات التاريخية والأخوية إلى آفاق أرحب تعميقا للشراكة الاستراتيجية وترسيخا لدعائم العمل الثنائي المشترك.
وبحث الجانبان آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الاقليمية والدولية ومواقف البلدين الشقيقين تجاهها سيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
حضر المقابلة عن الجانب السعودي صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومساعد وزير المالية هندي السحيمي ونائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد.
كما حضر المقابلة عن الجانب الكويتي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار سعود سالم عبدالعزيز الصباح. (النهاية)
ع ع ح
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