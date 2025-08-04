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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق لسموه

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق لسموه

2025-08-04 02:21:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيوم (السعودية) 4 - 8 (كونا) -- استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه بمناسبة زيارته للمملكة العربية السعودية.
ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم وتمنياتهم للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين الشقيقين وأطر تعزيز التكامل بينهما على كافة الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وإخوانهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.
كما جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق والتشاور الدائم بما يعكس تطلعات شعبي البلدين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار وحرصهما على دفع العلاقات التاريخية والأخوية إلى آفاق أرحب تعميقا للشراكة الاستراتيجية وترسيخا لدعائم العمل الثنائي المشترك.
وبحث الجانبان آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الاقليمية والدولية ومواقف البلدين الشقيقين تجاهها سيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
حضر المقابلة عن الجانب السعودي صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومساعد وزير المالية هندي السحيمي ونائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد.
كما حضر المقابلة عن الجانب الكويتي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار سعود سالم عبدالعزيز الصباح. (النهاية)

ع ع ح


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