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(أوبك): النقل والبتروكيماويات والطيران يقودون نمو الطلب المستقبلي على النفط

(أوبك): النقل والبتروكيماويات والطيران يقودون نمو الطلب المستقبلي على النفط

2025-08-04 02:21:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 4 - 8 (كونا) -- كشف تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2025 أن قطاعات النقل والبتروكيماويات والطيران ستلعب دورا محوريا في دفع نمو الطلب العالمي على النفط خلال السنوات المقبلة.
ونشرت (أوبك) عبر منصة (إكس) اليوم الاثنين مقتطفات من تقريرها السنوي وقالت إن قطاع النقل استحوذ على أكثر من 57 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على النفط في عام 2024 ومن المتوقع أن يحتفظ بهذه الحصة تقريبا طوال فترة التوقعات مع بعض التغييرات الطفيفة.
ووفقا للتقرير يتوقع أن تأتي أكبر الزيادات في الطلب على النفط من قطاعي النقل البري والطيران حيث من المرتقب أن يسجلا زيادة بمقدار 3ر5 مليون برميل يوميا و2ر4 مليون برميل يوميا على التوالي.
كما يتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات ارتفاعا كبيرا في الطلب يصل إلى 7ر4 مليون برميل يوميا.
وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي المستمر للنفط في الاقتصاد العالمي رغم التوجهات المتزايدة نحو التحول الطاقي والمصادر البديلة مما يؤكد الحاجة إلى سياسات متوازنة تدعم أمن الطاقة والتنمية المستدامة في آن واحد.
وكانت (أوبك) وزعت تقريرها السنوي لعام 2025 خلال انعقاد الندوة الدولية للطاقة في العاشر من يوليو الماضي. (النهاية)

ع م ق / م م ج


MENAFN04082025000071011013ID1109883338

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