(أوبك): النقل والبتروكيماويات والطيران يقودون نمو الطلب المستقبلي على النفط

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(أوبك): النقل والبتروكيماويات والطيران يقودون نمو الطلب المستقبلي على النفط
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 4 - 8 (كونا) -- كشف تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2025 أن قطاعات النقل والبتروكيماويات والطيران ستلعب دورا محوريا في دفع نمو الطلب العالمي على النفط خلال السنوات المقبلة.
ونشرت (أوبك) عبر منصة (إكس) اليوم الاثنين مقتطفات من تقريرها السنوي وقالت إن قطاع النقل استحوذ على أكثر من 57 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على النفط في عام 2024 ومن المتوقع أن يحتفظ بهذه الحصة تقريبا طوال فترة التوقعات مع بعض التغييرات الطفيفة.
ووفقا للتقرير يتوقع أن تأتي أكبر الزيادات في الطلب على النفط من قطاعي النقل البري والطيران حيث من المرتقب أن يسجلا زيادة بمقدار 3ر5 مليون برميل يوميا و2ر4 مليون برميل يوميا على التوالي.
كما يتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات ارتفاعا كبيرا في الطلب يصل إلى 7ر4 مليون برميل يوميا.
وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي المستمر للنفط في الاقتصاد العالمي رغم التوجهات المتزايدة نحو التحول الطاقي والمصادر البديلة مما يؤكد الحاجة إلى سياسات متوازنة تدعم أمن الطاقة والتنمية المستدامة في آن واحد.
وكانت (أوبك) وزعت تقريرها السنوي لعام 2025 خلال انعقاد الندوة الدولية للطاقة في العاشر من يوليو الماضي. (النهاية)
ع م ق / م م ج
ونشرت (أوبك) عبر منصة (إكس) اليوم الاثنين مقتطفات من تقريرها السنوي وقالت إن قطاع النقل استحوذ على أكثر من 57 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على النفط في عام 2024 ومن المتوقع أن يحتفظ بهذه الحصة تقريبا طوال فترة التوقعات مع بعض التغييرات الطفيفة.
ووفقا للتقرير يتوقع أن تأتي أكبر الزيادات في الطلب على النفط من قطاعي النقل البري والطيران حيث من المرتقب أن يسجلا زيادة بمقدار 3ر5 مليون برميل يوميا و2ر4 مليون برميل يوميا على التوالي.
كما يتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات ارتفاعا كبيرا في الطلب يصل إلى 7ر4 مليون برميل يوميا.
وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي المستمر للنفط في الاقتصاد العالمي رغم التوجهات المتزايدة نحو التحول الطاقي والمصادر البديلة مما يؤكد الحاجة إلى سياسات متوازنة تدعم أمن الطاقة والتنمية المستدامة في آن واحد.
وكانت (أوبك) وزعت تقريرها السنوي لعام 2025 خلال انعقاد الندوة الدولية للطاقة في العاشر من يوليو الماضي. (النهاية)
ع م ق / م م ج
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