مسؤولة رياضية كويتية تؤكد أهمية نشر الثقافة القانونية لضمان نزاهة التحكيم الرياضي

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مسؤولة رياضية كويتية تؤكد أهمية نشر الثقافة القانونية لضمان نزاهة التحكيم الرياضي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 8 (كونا) -- أكدت نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف هيا الدهام اليوم الاثنين أهمية نشر الثقافة القانونية في القطاع الرياضي لضمان النزاهة في مجال التحكيم الرياضي.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الدهام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء المستجدات الدولية".
وقالت الدهام إن مشاركة الهيئة في المؤتمر الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة المصرية تعكس وعيا متقدما بأهمية التحكيم الرياضي وتطوره وإيمانا عميقا بدور التحكيم الرياضي في ظل المتغيرات الدولية.
وشددت على أهمية الاستفادة من التجارب الوطنية في الدول العربية في مجال التحكيم الرياضي.
ولفتت إلى اهمية تمكين الكفاءات العربية من مواكبة المعايير العالمية في حل النزاعات الرياضية وكذلك تقديم الدعم للكوادر العربية المتميزة في مجال التحكيم الرياضي.
ودعت في هذا الإطار الى تضافر الجهود العربية لتطوير الأطر القانونية التي من شأنها دعم العدالة والتنمية الرياضية الشاملة معتبرة أن الثقافة القانونية في المجال الرياضي ليست خيارا بل ضرورة لتعزيز النزاهة في التحكيم الرياضي.
واشادت بمستوى المحاور التي تطرق اليها المؤتمر والموضوعات التي نوقشت خلال جلساته لاسيما فيما يتعلق بجهود ترسيخ العدالة والنزاهة في المجال الرياضي.
وأعربت الدهام عن الشكر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على تنظيم هذا المؤتمر معربة عن امتنانها لوزارة الشباب والرياضة في مصر على رعايتها لأعمال المؤتمر.
وكان وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي افتتح أعمال المؤتمر العربي للرياضة والقانون بكلمة دعا فيها إلى الاستفادة من عقد هذه الفعاليات في تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال الرياضة.
واعتبر أن المؤتمر يشكل منصة عربية مهمة لتبادل الخبرات القانونية والرياضية مشيرا إلى أهمية تعزيز منظومة التحكيم الرياضي.
وأكد ضرورة دعم وتطوير التشريعات في الدول العربية لتتماشى مع المعايير الدولية وتسهم في ترسيخ العدالة والنزاهة في المجال الرياضي.
وتخللت أعمال المؤتمر جلستين الأولى كانت تحت عنوان "الإدارة الرياضية والتحكيم الرياضي محليا ودوليا" والثانية بعنوان "تسوية المنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي". (النهاية)
م م / م ع ح ع
جاء ذلك في تصريح أدلت به الدهام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء المستجدات الدولية".
وقالت الدهام إن مشاركة الهيئة في المؤتمر الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة المصرية تعكس وعيا متقدما بأهمية التحكيم الرياضي وتطوره وإيمانا عميقا بدور التحكيم الرياضي في ظل المتغيرات الدولية.
وشددت على أهمية الاستفادة من التجارب الوطنية في الدول العربية في مجال التحكيم الرياضي.
ولفتت إلى اهمية تمكين الكفاءات العربية من مواكبة المعايير العالمية في حل النزاعات الرياضية وكذلك تقديم الدعم للكوادر العربية المتميزة في مجال التحكيم الرياضي.
ودعت في هذا الإطار الى تضافر الجهود العربية لتطوير الأطر القانونية التي من شأنها دعم العدالة والتنمية الرياضية الشاملة معتبرة أن الثقافة القانونية في المجال الرياضي ليست خيارا بل ضرورة لتعزيز النزاهة في التحكيم الرياضي.
واشادت بمستوى المحاور التي تطرق اليها المؤتمر والموضوعات التي نوقشت خلال جلساته لاسيما فيما يتعلق بجهود ترسيخ العدالة والنزاهة في المجال الرياضي.
وأعربت الدهام عن الشكر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على تنظيم هذا المؤتمر معربة عن امتنانها لوزارة الشباب والرياضة في مصر على رعايتها لأعمال المؤتمر.
وكان وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي افتتح أعمال المؤتمر العربي للرياضة والقانون بكلمة دعا فيها إلى الاستفادة من عقد هذه الفعاليات في تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال الرياضة.
واعتبر أن المؤتمر يشكل منصة عربية مهمة لتبادل الخبرات القانونية والرياضية مشيرا إلى أهمية تعزيز منظومة التحكيم الرياضي.
وأكد ضرورة دعم وتطوير التشريعات في الدول العربية لتتماشى مع المعايير الدولية وتسهم في ترسيخ العدالة والنزاهة في المجال الرياضي.
وتخللت أعمال المؤتمر جلستين الأولى كانت تحت عنوان "الإدارة الرياضية والتحكيم الرياضي محليا ودوليا" والثانية بعنوان "تسوية المنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي". (النهاية)
م م / م ع ح ع
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