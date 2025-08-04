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مسؤولة رياضية كويتية تؤكد أهمية نشر الثقافة القانونية لضمان نزاهة التحكيم الرياضي

مسؤولة رياضية كويتية تؤكد أهمية نشر الثقافة القانونية لضمان نزاهة التحكيم الرياضي

2025-08-04 02:21:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 8 (كونا) -- أكدت نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف هيا الدهام اليوم الاثنين أهمية نشر الثقافة القانونية في القطاع الرياضي لضمان النزاهة في مجال التحكيم الرياضي.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الدهام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء المستجدات الدولية".
وقالت الدهام إن مشاركة الهيئة في المؤتمر الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة المصرية تعكس وعيا متقدما بأهمية التحكيم الرياضي وتطوره وإيمانا عميقا بدور التحكيم الرياضي في ظل المتغيرات الدولية.
وشددت على أهمية الاستفادة من التجارب الوطنية في الدول العربية في مجال التحكيم الرياضي.
ولفتت إلى اهمية تمكين الكفاءات العربية من مواكبة المعايير العالمية في حل النزاعات الرياضية وكذلك تقديم الدعم للكوادر العربية المتميزة في مجال التحكيم الرياضي.
ودعت في هذا الإطار الى تضافر الجهود العربية لتطوير الأطر القانونية التي من شأنها دعم العدالة والتنمية الرياضية الشاملة معتبرة أن الثقافة القانونية في المجال الرياضي ليست خيارا بل ضرورة لتعزيز النزاهة في التحكيم الرياضي.
واشادت بمستوى المحاور التي تطرق اليها المؤتمر والموضوعات التي نوقشت خلال جلساته لاسيما فيما يتعلق بجهود ترسيخ العدالة والنزاهة في المجال الرياضي.
وأعربت الدهام عن الشكر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على تنظيم هذا المؤتمر معربة عن امتنانها لوزارة الشباب والرياضة في مصر على رعايتها لأعمال المؤتمر.
وكان وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي افتتح أعمال المؤتمر العربي للرياضة والقانون بكلمة دعا فيها إلى الاستفادة من عقد هذه الفعاليات في تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال الرياضة.
واعتبر أن المؤتمر يشكل منصة عربية مهمة لتبادل الخبرات القانونية والرياضية مشيرا إلى أهمية تعزيز منظومة التحكيم الرياضي.
وأكد ضرورة دعم وتطوير التشريعات في الدول العربية لتتماشى مع المعايير الدولية وتسهم في ترسيخ العدالة والنزاهة في المجال الرياضي.
وتخللت أعمال المؤتمر جلستين الأولى كانت تحت عنوان "الإدارة الرياضية والتحكيم الرياضي محليا ودوليا" والثانية بعنوان "تسوية المنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي". (النهاية)

م م / م ع ح ع


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