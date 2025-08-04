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العاصفة (فلوريس) تضرب بريطانيا.. إلغاء القطارات وانقطاع الكهرباء عن 22 ألف عقار

العاصفة (فلوريس) تضرب بريطانيا.. إلغاء القطارات وانقطاع الكهرباء عن 22 ألف عقار

2025-08-04 02:21:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 4 - 8 (كونا) -- أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين بإلغاء رحلات القطارات وانقطاع الكهرباء عن 22 ألف عقار بعد هبوب رياح العاصفة (فلوريس) بسرعة 80 ميلا في الساعة على المملكة المتحدة.
وذكرت البي بي سي أن السلطات البريطانية أغلقت عددا من الجسور وألغت عدة فعاليات منها عرض عسكري ومهرجان ملكي في أدنبرة بعد تحذيرات من "خطر على الحياة".
وارتفعت درجة التحذير إلى اللون الأصفر لاسيما في اسكتلندا التي بدأت تتحمل العبء الأكبر من تبعات العاصفة في الـ 11 مساء بالتوقيت المحلي كما غطى تحذير اللون الأصفر شمال إنجلترا وشمال ويلز وأيرلندا الشمالية. (النهاية) ن ب س / ه س ص

MENAFN04082025000071011013ID1109883336

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