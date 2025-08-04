العاصفة (فلوريس) تضرب بريطانيا.. إلغاء القطارات وانقطاع الكهرباء عن 22 ألف عقار

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العاصفة (فلوريس) تضرب بريطانيا.. إلغاء القطارات وانقطاع الكهرباء عن 22 ألف عقار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 4 - 8 (كونا) -- أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين بإلغاء رحلات القطارات وانقطاع الكهرباء عن 22 ألف عقار بعد هبوب رياح العاصفة (فلوريس) بسرعة 80 ميلا في الساعة على المملكة المتحدة.
وذكرت البي بي سي أن السلطات البريطانية أغلقت عددا من الجسور وألغت عدة فعاليات منها عرض عسكري ومهرجان ملكي في أدنبرة بعد تحذيرات من "خطر على الحياة".
وارتفعت درجة التحذير إلى اللون الأصفر لاسيما في اسكتلندا التي بدأت تتحمل العبء الأكبر من تبعات العاصفة في الـ 11 مساء بالتوقيت المحلي كما غطى تحذير اللون الأصفر شمال إنجلترا وشمال ويلز وأيرلندا الشمالية. (النهاية) ن ب س / ه س ص
وذكرت البي بي سي أن السلطات البريطانية أغلقت عددا من الجسور وألغت عدة فعاليات منها عرض عسكري ومهرجان ملكي في أدنبرة بعد تحذيرات من "خطر على الحياة".
وارتفعت درجة التحذير إلى اللون الأصفر لاسيما في اسكتلندا التي بدأت تتحمل العبء الأكبر من تبعات العاصفة في الـ 11 مساء بالتوقيت المحلي كما غطى تحذير اللون الأصفر شمال إنجلترا وشمال ويلز وأيرلندا الشمالية. (النهاية) ن ب س / ه س ص
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