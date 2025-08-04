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رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو لمضاعفة الضغوط على الحوثيين لتقويض اقتصاد الحرب

رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو لمضاعفة الضغوط على الحوثيين لتقويض اقتصاد الحرب

2025-08-04 02:21:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 4 - 8 (كونا) -- دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين إلى مضاعفة الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية على ميليشيا الحوثي لتقويض اقتصاد الحرب واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي لسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف لمناقشة أوجه التعاون والشراكة بين البلدين والتحديات الاقتصادية والأمنية والتهديدات المستمرة التي تمثلها ميليشيات الحوثي على السلم والأمن الدوليين.
وأكد العليمي على ضرورة استثمار العقوبات الدولية كوسيلة ردع ضد ميليشيا الحوثي وداعميها مشيرا إلى استمرار التهديدات التي تمثلها هذه الميليشيا للسلم والأمن الدوليين.
وجدد حرص المجلس الرئاسي والحكومة على شراكة استراتيجية بناءة مع المجتمعين الإقليمي والدولي لتحقيق السلام وإنهاء التهديدات الإرهابية للتجارة العالمية وممراتها المائية.
وأشاد بمواقف المملكة المتحدة في دعم الشرعية اليمنية بمجلس الأمن والمساهمة في دعم البنك المركزي والمالية العامة داعيا إلى مضاعفة هذا الدعم وزيادة المساهمة في خطة الاستجابة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية كمدخل لتقويض اقتصاد الحرب. (النهاية)

س ن ص / ه س ص


MENAFN04082025000071011013ID1109883335

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