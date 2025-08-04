رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو لمضاعفة الضغوط على الحوثيين لتقويض اقتصاد الحرب

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رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو لمضاعفة الضغوط على الحوثيين لتقويض اقتصاد الحرب
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 4 - 8 (كونا) -- دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين إلى مضاعفة الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية على ميليشيا الحوثي لتقويض اقتصاد الحرب واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي لسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف لمناقشة أوجه التعاون والشراكة بين البلدين والتحديات الاقتصادية والأمنية والتهديدات المستمرة التي تمثلها ميليشيات الحوثي على السلم والأمن الدوليين.
وأكد العليمي على ضرورة استثمار العقوبات الدولية كوسيلة ردع ضد ميليشيا الحوثي وداعميها مشيرا إلى استمرار التهديدات التي تمثلها هذه الميليشيا للسلم والأمن الدوليين.
وجدد حرص المجلس الرئاسي والحكومة على شراكة استراتيجية بناءة مع المجتمعين الإقليمي والدولي لتحقيق السلام وإنهاء التهديدات الإرهابية للتجارة العالمية وممراتها المائية.
وأشاد بمواقف المملكة المتحدة في دعم الشرعية اليمنية بمجلس الأمن والمساهمة في دعم البنك المركزي والمالية العامة داعيا إلى مضاعفة هذا الدعم وزيادة المساهمة في خطة الاستجابة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية كمدخل لتقويض اقتصاد الحرب. (النهاية)
س ن ص / ه س ص
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي لسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف لمناقشة أوجه التعاون والشراكة بين البلدين والتحديات الاقتصادية والأمنية والتهديدات المستمرة التي تمثلها ميليشيات الحوثي على السلم والأمن الدوليين.
وأكد العليمي على ضرورة استثمار العقوبات الدولية كوسيلة ردع ضد ميليشيا الحوثي وداعميها مشيرا إلى استمرار التهديدات التي تمثلها هذه الميليشيا للسلم والأمن الدوليين.
وجدد حرص المجلس الرئاسي والحكومة على شراكة استراتيجية بناءة مع المجتمعين الإقليمي والدولي لتحقيق السلام وإنهاء التهديدات الإرهابية للتجارة العالمية وممراتها المائية.
وأشاد بمواقف المملكة المتحدة في دعم الشرعية اليمنية بمجلس الأمن والمساهمة في دعم البنك المركزي والمالية العامة داعيا إلى مضاعفة هذا الدعم وزيادة المساهمة في خطة الاستجابة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية كمدخل لتقويض اقتصاد الحرب. (النهاية)
س ن ص / ه س ص
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