الحرارة في عمّان يوم الجمعة 41
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان ما بين (39–41) درجة مئوية باختلاف المناطق، فيما قد تتجاوز الأربعينات في مناطق الأغوار والبادية والعقبة.
وتأتي هذه الموجة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية وعادةً ما تؤثر مثل هذه الكتل الحارة على المنطقة خاصة خلال شهري تموز وآب من كل عام مع اندفاع المنخفض الموسمي الحراري.
وفي هذا السياق، وبالعودة إلى السجلات المناخية، تجدر الإشارة إلى أن أعلى درجة حرارة مسجلة في العاصمة عمّان بلغت 43.7 درجة مئوية بتاريخ 13/08/2023، وقد استمرت الموجة الحارة آنذاك نحو 13 يومًا متواصلة وهي الاطول في السجل المناخي الاردني .
وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية اليومية عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لمواكبة أي تطورات قد تطرأ على الحالة الجوية.
نصائح وإرشادات خلال تأثير الموجة الحارة:
تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة (من 11 صباحًا حتى 4 مساءً).
الإكثار من شرب المياه والسوائل، وتجنّب المشروبات المحتوية على الكافيين.
ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة والفاتحة اللون، واستخدام القبعات الواقية عند الخروج.
عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، حتى ولو لفترات قصيرة.
مراقبة صحة الأطفال وكبار السن والمرضى، وتقديم المساعدة لهم للتأقلم مع الأجواء الحارة.
التخفيف من الأنشطة البدنية والجهد الزائد خلال ساعات النهار.
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