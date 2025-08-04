الحرارة في عمّان يوم الجمعة 41

MENAFN - Amman Net) صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن تحليلات النماذج العددية تشير إلى تأثر المملكة اعتبارًا من يوم الجمعة بموجة حارة تستمر لعدة أيام، إلا أنها ليست استثنائية من الناحية المناخية، حيث تُعد مثل هذه الموجات طبيعية في هذا الوقت من العام، خاصة خلال شهر آب، الذي يُعتبر أشد شهور السنة حرارة بحسب سجلات البنك المناخي الأردني.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان ما بين (39–41) درجة مئوية باختلاف المناطق، فيما قد تتجاوز الأربعينات في مناطق الأغوار والبادية والعقبة.

وتأتي هذه الموجة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية وعادةً ما تؤثر مثل هذه الكتل الحارة على المنطقة خاصة خلال شهري تموز وآب من كل عام مع اندفاع المنخفض الموسمي الحراري.

وفي هذا السياق، وبالعودة إلى السجلات المناخية، تجدر الإشارة إلى أن أعلى درجة حرارة مسجلة في العاصمة عمّان بلغت 43.7 درجة مئوية بتاريخ 13/08/2023، وقد استمرت الموجة الحارة آنذاك نحو 13 يومًا متواصلة وهي الاطول في السجل المناخي الاردني .

وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية اليومية عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لمواكبة أي تطورات قد تطرأ على الحالة الجوية.



نصائح وإرشادات خلال تأثير الموجة الحارة:

تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة (من 11 صباحًا حتى 4 مساءً).

الإكثار من شرب المياه والسوائل، وتجنّب المشروبات المحتوية على الكافيين.

ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة والفاتحة اللون، واستخدام القبعات الواقية عند الخروج.

عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، حتى ولو لفترات قصيرة.

مراقبة صحة الأطفال وكبار السن والمرضى، وتقديم المساعدة لهم للتأقلم مع الأجواء الحارة.

التخفيف من الأنشطة البدنية والجهد الزائد خلال ساعات النهار.