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محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصاراً جديداً للفنانة

محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصاراً جديداً للفنانة

2025-08-04 09:05:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قضت محكمة النقض في مصر، يوم السبت 2 أغسطس 2025، برفض طلب شركة "روتانا" وقف تنفيذ حكم سابق لصالح الفنانة شيرين عبدالوهاب، ليُصبح الحكم نهائيًا وباتًّا.
ويقضي الحكم بإلزام الشركة بدفع تعويض مالي قدره 2 مليون جنيه مصري، وذلك على خلفية حذف أغنيتين لشيرين من منصة "يوتيوب" وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، دون سند قانوني.
وأكد المستشار القانوني لشيرين، ياسر قنطوش، أن المحكمة استندت إلى حكم قضائي سابق أنهى العلاقة التعاقدية بين الفنانة و"روتانا"، ما يعني أن الشركة لم تعد تملك الحق في التحكم بالمحتوى الفني الخاص بها.
وأوضح قنطوش أن التعويض المالي اقتصر على الأضرار الناتجة عن حذف الأغنيتين فقط، رغم أن الضرر امتد لصورة شيرين المهنية وحقوقها الرقمية. ووصف الحكم بأنه "انتصار قانوني جديد" للفنانة بعد مسار طويل من النزاعات مع الشركة.
وأشار إلى أن طعن "روتانا"، المُسجل تحت رقم 11834 لسنة 95 قضائية، قد تم رفضه رسميًا، مما يُغلق الباب أمام أي استئناف إضافي في القضية.

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