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العثور على شخص متوفي داخل مركبته في اربد

العثور على شخص متوفي داخل مركبته في اربد

2025-08-04 09:05:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية ظهر اليوم على شخص خمسيني متوفياً داخل مركبته في لواء بني كنانة .

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تحركت المجموعات الأمنية إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة ، وتم إخلاء الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

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