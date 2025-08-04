سامسونج تُثبت ريادتها في عصر الذكاء الاصطناعي مع تفوّق لافت في أدوات تحرير الصور والفيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، تبرهن شركة سامسونج إلكترونيكس من جديد على مكانتها الريادية في طليعة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة، معززة إياها، خاصة في ما يتعلق بأدوات إنتاج وتحرير المحتوى المرئي والمسموع من صور ومقاطع فيديو، والتي غيرت مفهوم الإبداع لدى المستخدمين؛ فبينما تسلط هذه الشركات الضوء على تقنيات وميزات جديدة يقدمونها، تجد سامسونج قد سبقتهم في إرساء معايير هذه التقنيات والميزات منذ سنوات.



واليوم، تواصل سامسونج إلكترونيكس دفع حدود الممكن عبر منظومة Galaxy AI، التي تعتبر بمثابة نظام متكامل يتألف من مجموعة استثنائية من ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في الأجهزة المحمولة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي تجعل التفاعل مع هذه الأجهزة أكثر سهولة وكفاءة وتخصيصاً، مع تمكين المستخدمين من الإبداع والتواصل وإنجاز المهام على نحو أفضل.



النقلة النوعية الكبيرة انطلقت منذ إطلاق سلسلة Galaxy S24، حيث أعادت سامسونج تعريف تجربة الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة بطرحها لميزات التحرير التوليدي المدمجة والمتطورة، فعلى عكس أدوات الإزالة التي تقدمها الشركات حالياً، والتي تقدم وظائف أساسية لحذف العناصر غير المرغوبة وملء الفراغ بشكل سطحي باستخدام أنماط قريبة، وغالباً ما تشوه التفاصيل أو تتجاهل سياق الصورة، ، تبرز ميزة AI Eraser من سامسونج، والتي قُدمت لأول مرة في سلسلة Galaxy S21 قبل أربع سنوات لتوفر تجربة تحرير شاملة تعيد بناء المشهد بصرياً وبدقة عالية.



بفضل تقنيات المعالجة التوليدية ونماذج الرؤية الكبيرة LVM، تسمح ميزة AI Eraser التي تعد حلاً مثالياً ومتكاملاً يعيد تعريف مفهوم تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، مع فرق جوهي يكمن في العميق الوظيفي وسياق المعالجة، للمستخدم بتحريك العناصر داخل الصورة وتدويرها العناصر وتعديل زواياها، مع توليد خلفية واقعة تنسجم مع الإضاءة والعمق الأصليين، مما يجعل التعديل يبدو طبيعياً لدرجة يصعب تمييزه عن الصورة الأصلية.



وقد أثبتت المقارنات المباشرة هذا التفوق؛ إذ أظهرت مراجعات من مؤسسات إعلامية رائدة مثل KBS و Korea Economic Daily، الفرق الواضح والقدرة العالية لميزة AI Eraser على الحفاظ على جودة الخلفيات وتقديم نتائج أكثر اتساقاً وسلاسة مقارنة بالأدوات التقليدية.



وفي مجال تحرير الفيديو، كانت سامسونج قد واصلت ريادتها وغيرت قواعد اللعبة في هذا المجال قبل غيرها، وذلك مع الكشف عن ميزة الحركة البطيئة الفورية (Instant Slow-Mo) في سلسلة Galaxy S24؛ حيث أتاحت للمستخدمين تحويل أي مقطع فيديو عادي إلى مقطع سينمائي بالحركة البطيئة بمجرد الضغط المطول عليه أثناء التشغيل داخل تطبيق المعرض مع توليد إطارات ذكية بين الإطارات الأصلية عبر الذكاء الاصطناعي، وذلك خلافاً للأدوات التقليدية التي تتطلب التصوير المسبق بمعدل إطارات عالٍ. وعلى ذلك، فإن النتيجة تتمثل في الحصول على حركة بطيئة سلسة وطبيعية دون تقطيع، وبدقة تصل إلى4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية مع إمكانية التبطئة حتى 16 ضعفاً، مما يوفر مرونة عالية في سرد المشاهد البصرية بأداء احترافي دون أي خطوات معقدة.



وقد توسع دعم هذه الميزة لاحقاً ليشمل هواتف مثل Galaxy S25 وS25 Edge، مما يعزز مكانتها كأداة تصوير إبداعية مدمجة في تجربة المستخدم اليومية.



إن رؤية سامسونج للذكاء الاصطناعي متجذرة في تقديم ابتكارات تعزز التجارب الواقعية للمستخدمين، فمن خلال تمكينهم بأدوات ذكية وبديهية، تضع سامسونج معياراً جديداً للإبداع المحمول وتؤكد أنها لا تتبع التوجهات، بل تصنعها.