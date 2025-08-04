وزير الأوقاف يطلق مشروع حقيبتي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، مشروع الحقائب المدرسية ومستلزماتها من القرطاسية "حقيبتي".



ويوزع صندوق الزكاة سنويا من خلال مشروع "حقيبتي"، حقائب مدرسية تحتوي على المستلزمات كافة التي يحتاجها الطالب الفقير خلال العام الدراسي، ضمن برامج الصندوق لمساعدة الفقراء والأيتام المحتاجين من طلاب العلم في جميع مناطق المملكة.



وقال الخلايلة، إن صندوق الزكاة يحرص كل عام، وقبل افتتاح المدارس، على إطلاق هذا المشروع الخيري، حيث سيتم هذا العام توزيع 20 ألف حقيبة مع مستلزماتها، بتكلفة تبلغ 250 ألف دينار، مشيدا بدور الصندوق في تجسيد معنى التكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، ووجهتنا إليه قيادتنا الهاشمية.