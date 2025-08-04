189.7مليون درهم أرباح انفيكتوس للاستثمار بنمو 164% في النصف الأول

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، وهي شركة رائدة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025. وحققت الشركة زيادة كبيرة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 164% لتصل إلى 189.7مليون درهم ، مقارنة بمبلغ 71.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. ويعكس هذا النمو القوي أثر عمليات الاستحواذ الأخيرة، وتعزيز الأداء في القطاعات الرئيسية، وتطوير قدرات سلسلة التوريد. كما شهدت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 6.1 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى نتيجة نصف سنوية تحققها الشركة حتى الآن، مقارنة بــ 4.3 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل ليصل إلى 105.3 مليون درهم إماراتي.

كما حققت الشركة أداءً تشغيلياً قوياً، فقد وصلت أحجام المعاملات السلعية إلى مستويات قياسية حيث ارتفعت بنسبة 104% لتصل إلى 6.9 مليون طن متري مقارنة بـ 3.4 مليون طن متري في النصف الأول من عام 2024. وجاءت النتائج الإيجابية بفضل دمج عمليات الشركات التي استحوذت عليها انفيكتوس للاستثمار مؤخراً، إلى جانب استمرار نموها في الأسواق الرئيسية. وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل إلى 1.3 مليار درهم، ما يعزز القدرة المالية للشركة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام.

وقال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "تعكس نتائج النصف الأول من العام الحالي قوة استراتيجيتنا المتكاملة والتزامنا بتنفيذها. وقد سجلنا نمواً ملحوظاً خلال فترة استمرار الاستثمارات وعمليات الاستحواذ، ما يُبرز مرونة عملياتنا وقدرة فرق العمل على تحقيق نتائج إيجابية. ويؤكد الارتفاع الكبير في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب نمو الإيرادات، كفاءتنا في توسيع نطاق أعمالنا، فيما يعكس ازدياد أحجام المعاملات السلعية أثر عمليات الاستحواذ الأخيرة والتقدم المستمر في الأسواق الرئيسية. وقد تجاوزت نتائج الاستحواذ على شركة ميريك للصناعات توقعاتنا الأولية، فيما نتوقع أن يسهم الاستحواذ على شركة أنغاتا ليميتادا في تعزيز سلسلة القيمة بشكل ملموس".

وشهد النصف الأول من عام 2025 تقدماً استراتيجياً ملحوظاً، بما في ذلك الاستحواذ على شركة ميريك للصناعات، أكبر شركة لطحن الدقيق في موزمبيق في 31 يناير. كما وقعت انفيكتوس للاستثمار في مايو اتفاقية للاستحواذ على حصة 65.25% من شركة أنغاتا ليميتادا المتخصصة في خلط الأسمدة والتي تتخذ من أنغولا مقراً لها، ما يمثل دخول انفيكتوس للاستثمار قطاع المدخلات الزراعية وتعزيز قدراتها في التوريد والإنتاج. ساهمت عمليات الاستحواذ هذه، بالإضافة إلى التوحيد المالي لشركة جراديركو المغربية الرائدة في تجارة المنتجات الزراعية والتي استحوذت انفيكتوس للاستثمار على حصة تبلغ 60% منها في عام 2024، في تعزيز قدرات الشركة التشغيلية وتوسيع حضورها في أفريقيا.

كما واصلت انفيكتوس للاستثمار توسعها الجغرافي بوتيرة متسارعة خلال النصف الأول من عام 2025، بعد دخولها 10 أسواق جديدة شملت العراق وليتوانيا والكاميرون وغانا ومدغشقر وليبيريا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، لتشمل عملياتها 65 دولة. وساهم هذا التوسع في تعزيز حضور الشركة في الأسواق التي تعمل فيها، لاسيما في الشرق الأوسط وأفريقيا التي يتزايد فيها الطلب على السلع الغذائية الزراعية.