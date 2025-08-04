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وزيرة شؤون الشباب تستقبل رئيسة مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية وأعضاء مجلس الإدارة

وزيرة شؤون الشباب تستقبل رئيسة مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية وأعضاء مجلس الإدارة

2025-08-04 09:03:34
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أميرة محمود محمد رئيسة مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز التواصل الفعّال مع الهيئات والمؤسسات الشبابية، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الشباب وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، ثمّنت وزيرة شؤون الشباب الجهود المتميزة التي تبذلها جمعية الريادة الشبابية في دعم وتمكين الشباب البحريني، مشيدة بما تقدمه الجمعية من برامج نوعية ومبادرات مبتكرة تسعى إلى تنمية المهارات القيادية والريادية لدى الشباب، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب، ويواكب تطلعات الجيل الجديد نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

وأكدت التزام الوزارة بمواصلة دعم جميع المبادرات والجهود الشبابية الفاعلة، وتعزيز البيئة المناسبة التي تدعم فرص الإبداع والابتكار، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الهيئات الشبابية، إيمانًا بدورهم المحوري في تحقيق مفاهيم تمكين الشباب.

من جانبها، قدمت أميرة محمود محمد رئيسة مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية، عرضًا شاملًا حول أبرز برامج الجمعية، وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض خطط الجمعية المستقبلية الرامية إلى توسيع نطاق التأثير المجتمعي، وتطوير البرامج التدريبية والتنموية بما يتلاءم مع تطلعات الشباب البحريني.

وعبّرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية عن بالغ شكرها وتقديرها لوزيرة شؤون الشباب على ما توليه من اهتمام ودعم متواصل للهيئات الشبابية، مؤكدة أن هذا اللقاء يمثل محطة مهمة لتعزيز أطر التعاون مع الوزارة، نحو مواصلة توظيف طاقات الشباب وتمكينهم من أداء دورهم كشركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن التعاون القائم مع وزارة شؤون الشباب يمثل ركيزة استراتيجية لتطوير برامج الجمعية وتحقيق تطلعاتها.

MENAFN04082025000055011008ID1109882059

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