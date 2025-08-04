وزيرة شؤون الشباب تستقبل رئيسة مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية وأعضاء مجلس الإدارة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزيرة شؤون الشباب تستقبل رئيسة مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية وأعضاء مجلس الإدارة
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أميرة محمود محمد رئيسة مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز التواصل الفعّال مع الهيئات والمؤسسات الشبابية، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الشباب وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، ثمّنت وزيرة شؤون الشباب الجهود المتميزة التي تبذلها جمعية الريادة الشبابية في دعم وتمكين الشباب البحريني، مشيدة بما تقدمه الجمعية من برامج نوعية ومبادرات مبتكرة تسعى إلى تنمية المهارات القيادية والريادية لدى الشباب، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب، ويواكب تطلعات الجيل الجديد نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
وأكدت التزام الوزارة بمواصلة دعم جميع المبادرات والجهود الشبابية الفاعلة، وتعزيز البيئة المناسبة التي تدعم فرص الإبداع والابتكار، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الهيئات الشبابية، إيمانًا بدورهم المحوري في تحقيق مفاهيم تمكين الشباب.
من جانبها، قدمت أميرة محمود محمد رئيسة مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية، عرضًا شاملًا حول أبرز برامج الجمعية، وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض خطط الجمعية المستقبلية الرامية إلى توسيع نطاق التأثير المجتمعي، وتطوير البرامج التدريبية والتنموية بما يتلاءم مع تطلعات الشباب البحريني.
وعبّرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية عن بالغ شكرها وتقديرها لوزيرة شؤون الشباب على ما توليه من اهتمام ودعم متواصل للهيئات الشبابية، مؤكدة أن هذا اللقاء يمثل محطة مهمة لتعزيز أطر التعاون مع الوزارة، نحو مواصلة توظيف طاقات الشباب وتمكينهم من أداء دورهم كشركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن التعاون القائم مع وزارة شؤون الشباب يمثل ركيزة استراتيجية لتطوير برامج الجمعية وتحقيق تطلعاتها.
وخلال اللقاء، ثمّنت وزيرة شؤون الشباب الجهود المتميزة التي تبذلها جمعية الريادة الشبابية في دعم وتمكين الشباب البحريني، مشيدة بما تقدمه الجمعية من برامج نوعية ومبادرات مبتكرة تسعى إلى تنمية المهارات القيادية والريادية لدى الشباب، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب، ويواكب تطلعات الجيل الجديد نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
وأكدت التزام الوزارة بمواصلة دعم جميع المبادرات والجهود الشبابية الفاعلة، وتعزيز البيئة المناسبة التي تدعم فرص الإبداع والابتكار، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الهيئات الشبابية، إيمانًا بدورهم المحوري في تحقيق مفاهيم تمكين الشباب.
من جانبها، قدمت أميرة محمود محمد رئيسة مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية، عرضًا شاملًا حول أبرز برامج الجمعية، وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض خطط الجمعية المستقبلية الرامية إلى توسيع نطاق التأثير المجتمعي، وتطوير البرامج التدريبية والتنموية بما يتلاءم مع تطلعات الشباب البحريني.
وعبّرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية عن بالغ شكرها وتقديرها لوزيرة شؤون الشباب على ما توليه من اهتمام ودعم متواصل للهيئات الشبابية، مؤكدة أن هذا اللقاء يمثل محطة مهمة لتعزيز أطر التعاون مع الوزارة، نحو مواصلة توظيف طاقات الشباب وتمكينهم من أداء دورهم كشركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن التعاون القائم مع وزارة شؤون الشباب يمثل ركيزة استراتيجية لتطوير برامج الجمعية وتحقيق تطلعاتها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أرامكو تسجل أرباحا بـ22.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2025
ثقافة الأعيان تطلع على الاستراتيجية الوطنية للقراءة
خبراء يناقشون قانون صندوق التكافل للحدّ من المخاطر الزراعية
فندق جراند ميلينيوم مسقط يدعو زوّار دول مجلس التعاون لعروض صيفية حصرية
KIB يوقع شراكة مع المدرسة البريطانية
تداول يغلق مرتفعا 82 نقطة - جريدة الوطن السعودية