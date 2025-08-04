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كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟

كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟

2025-08-04 08:09:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختيار شكل الأظافر المناسب يساعد في إبراز جمال اليدين ويكمل إطلالتك بشكل رائع. تعتمد طريقة بَرْد الأظافر على تحديد الشكل الأنسب حسب طبيعة وحجم اليدين.


للأيدي الصغيرة والقصيرة:
يُفضل اختيار أشكال مدورة أو بيضاوية (Oval) لأنها تعطي انطباعًا بأطراف أصابع أطول وأكثر نعومة.
تجنبي الأشكال الحادة والطويلة التي قد تبدو مبالغ فيها على الأيدي القصيرة.


للأيدي الطويلة والنحيلة:
الأظافر المربعة (Square) أو المربعة المستديرة (Squoval) تعطي مظهرًا أنيقًا وعصريًا.
الأظافر المدببة (Stiletto) خيار جريء يمنح اليد مظهرًا ملفتًا.


للأيدي العريضة:
الأظافر البيضاوية أو المدورة تساعد في تلطيف مظهر اليد وإعطائها طابع أنحف.
تجنبي الأشكال المربعة الحادة التي قد تبرز عرض اليد.


نصائح عامة:
يجب برد الأظافر برفق وبزاوية مائلة لتجنب تكسرها.
تأكدي من تناسق الأطراف حتى يظهر الشكل متناسقًا وأنيقًا.
يمكن الاستعانة بخبير تجميل الأظافر للحصول على أفضل شكل يناسبك.

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