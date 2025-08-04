كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟

كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟
للأيدي الصغيرة والقصيرة:
يُفضل اختيار أشكال مدورة أو بيضاوية (Oval) لأنها تعطي انطباعًا بأطراف أصابع أطول وأكثر نعومة.
تجنبي الأشكال الحادة والطويلة التي قد تبدو مبالغ فيها على الأيدي القصيرة.
للأيدي الطويلة والنحيلة:
الأظافر المربعة (Square) أو المربعة المستديرة (Squoval) تعطي مظهرًا أنيقًا وعصريًا.
الأظافر المدببة (Stiletto) خيار جريء يمنح اليد مظهرًا ملفتًا.
للأيدي العريضة:
الأظافر البيضاوية أو المدورة تساعد في تلطيف مظهر اليد وإعطائها طابع أنحف.
تجنبي الأشكال المربعة الحادة التي قد تبرز عرض اليد.
نصائح عامة:
يجب برد الأظافر برفق وبزاوية مائلة لتجنب تكسرها.
تأكدي من تناسق الأطراف حتى يظهر الشكل متناسقًا وأنيقًا.
يمكن الاستعانة بخبير تجميل الأظافر للحصول على أفضل شكل يناسبك.
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