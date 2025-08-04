كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختيار شكل الأظافر المناسب يساعد في إبراز جمال اليدين ويكمل إطلالتك بشكل رائع. تعتمد طريقة بَرْد الأظافر على تحديد الشكل الأنسب حسب طبيعة وحجم اليدين.



للأيدي الصغيرة والقصيرة:

يُفضل اختيار أشكال مدورة أو بيضاوية (Oval) لأنها تعطي انطباعًا بأطراف أصابع أطول وأكثر نعومة.

تجنبي الأشكال الحادة والطويلة التي قد تبدو مبالغ فيها على الأيدي القصيرة.



للأيدي الطويلة والنحيلة:

الأظافر المربعة (Square) أو المربعة المستديرة (Squoval) تعطي مظهرًا أنيقًا وعصريًا.

الأظافر المدببة (Stiletto) خيار جريء يمنح اليد مظهرًا ملفتًا.



للأيدي العريضة:

الأظافر البيضاوية أو المدورة تساعد في تلطيف مظهر اليد وإعطائها طابع أنحف.

تجنبي الأشكال المربعة الحادة التي قد تبرز عرض اليد.



نصائح عامة:

يجب برد الأظافر برفق وبزاوية مائلة لتجنب تكسرها.

تأكدي من تناسق الأطراف حتى يظهر الشكل متناسقًا وأنيقًا.

يمكن الاستعانة بخبير تجميل الأظافر للحصول على أفضل شكل يناسبك.

