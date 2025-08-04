سيارة لاند كروزر 300 الهجينة الجديدة كليًا الآن في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت المركزية تويوتا عن توفر سيارة لاند كروزر 300 هايبرد 2025 الجديدة كليًا في الأردن، لتمنح عشّاق تويوتا فرصة امتلاك طراز يجمع بين الموثوقية الأسطورية لتاريخ لاند كروزر، والتقدّم التقني لأحدث أنظمة الدفع الهجينة من تويوتا.



تعتمد لاند كروزر LC300 على محرّك بنزين تيربو V6 سعة 3.5 لتر إلى جانب محرّك كهربائي يولّدان معًا قدرة حصانية تبلغ 457 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 790 نيوتن متر، مما يمنح السيارة أداءً فوريًا واستجابة عالية على الطرقات السريعة والتضاريس الوعرة. ويتميّز هذا النظام أيضًا بكفاءته العالية في استهلاك الوقود، مما يجعل السيارة ملائمة للقيادة داخل المدن وخارجها.



من حيث التصميم، تأتي سيارة الدفع الرباعي الفاخرة من تويوتا في الأردن بهيكل ديناميكي وهيبة لافتة، مع مقصورة رحبة تتّسع لسبعة ركّاب، ومقاعد فاخرة مكسوّة بالجلد، وألوان داخلية أنيقة تعكس الطابع العملي والفاخر في آنٍ معًا. أما من الناحية التقنية، تأتي سيارة تويوتا العائلية الجديدة مزوّدة بناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات ونظام دفع رباعي دائم، إضافة إلى تقنيات متقدّمة تمنح السائق راحة وثقة قصوى، مثل نظام الزحف لمواجهة التضاريس القاسية، ونظام اختيار أوضاع التضاريس المتعددة لضبط الأداء حسب طبيعة الطريق.



تُطرح تويوتا LC300 الهايبرد الجديدة بثلاث فئات مختلفة لتلبية احتياجات السائقين المتنوّعة، وتشكّل بداية فصل جديد في تجربة القيادة الهجينة على الطرق الأردنية بفضل اعتماديتها ومتانتها وموثوقيتها، كما تستمد جانبًا من روحها من إرث تويوتا في سباقات التحمل، ولا سيّما من مشاركتها البارزة في رالي داكار، مما يعزّز مكانتها بين أقوى سياراتSUV في العالم.



تستمر المركزية تويوتا في ترسيخ مكانتها شريكًا موثوقًا يلبّي تطلّعات العملاء، ويقدّم لهم تجربة امتلاك شاملة تتجاوز التوقعات بفضل خبرتها الممتدة لأكثر من 25 عامًا في السوق المحلي؛ حيث توفّر خدمات ما بعد البيع التي تشمل الصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في منطقة البيادر الصناعية - عمّان، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في منطقة ماركا - عمّان، ومركز الصيانة الجديد في محافظة العقبة، فضلًا عن قطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار. وإلى جانب ذلك، توفر وكيل سيارات تويوتا في الأردن إمكانية استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وضمان أفضل قيمة عند إعادة بيعها.



بإمكان الباحثين عن أفضل سيارة دفع رباعي فخمة هايبرد في الأردن زيارة معرض المركزية تويوتا المحدَّث بالكامل في شارع مكة – عمّان لمعرفة المزيد عن سعر تويوتا لاند كروزر LC300 ومواصفاتها، أو التواصل عبر الرقم: 065508080. للبقاء على اطّلاع بآخر أخبار الشركة ومستجداتها وأحدث فعالياتها وشراكاتها في مختلف المجالات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.

