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شهيدان قرب مركز مساعدات شمال رفح
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في غزة باستشهاد شخصين – أحدهما امرأة – وإصابة أكثر من 20 آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق النار قرب مركز للتحكّم في المساعدات شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
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