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شهيدان قرب مركز مساعدات شمال رفح

شهيدان قرب مركز مساعدات شمال رفح

2025-08-04 03:07:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في غزة باستشهاد شخصين – أحدهما امرأة – وإصابة أكثر من 20 آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق النار قرب مركز للتحكّم في المساعدات شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

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