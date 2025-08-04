إدارة الترخيص: هذه الالوان محددة لبعض السيارات وكود خاص لـ الالوان المطفية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، الاثنين، إن إدارة الترخيص بدأت أمس بتنفيذ أحكام نظام اللوحات المعدلة الصادر الخميس الماضي، مشيرا إلى أن الترميز رقم (1) أصبح خاصا، وسيطرح المتاح منه للبيع على بوابة إدارة الترخيص في القريب العاجل.وبخصوص الألوان "المطفية" للمركبات قال إنه في حال كان اللون من الشركة المصنعة وله كود خاص فهو معتمد لإدارة الترخيص.



أما بخصوص اللواصق الخاصة بحماية الدهان "الشفافة" قال القرعان إنه سيسمح بها أما الطبقة الملصقة فستعتمد كلون ويجب أن تثبت على رخصة المركبة في حال كانت من لون مغاير لرخصة المركبة، وفي حال كانت من لون المركبة نفسه يتم اعتمادها دون تثبيتها على الرخصة.



ولفت إلى أن بعض الألوان كانت ممنوعة بالمطلق وستسمح لبعض المركبات، موضحا أن بعض الألوان خاصة لمركبات محددة مثل اللون الأصفر فهو لمركبة "التكسي" أما البرتقالي فيخص سيارات التدريب.