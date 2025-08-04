إدارة الترخيص: هذه الالوان محددة لبعض السيارات وكود خاص لـ الالوان المطفية

إدارة الترخيص: هذه الالوان محددة لبعض السيارات وكود خاص لـ الالوان المطفية
وبخصوص الألوان "المطفية" للمركبات قال إنه في حال كان اللون من الشركة المصنعة وله كود خاص فهو معتمد لإدارة الترخيص.
أما بخصوص اللواصق الخاصة بحماية الدهان "الشفافة" قال القرعان إنه سيسمح بها أما الطبقة الملصقة فستعتمد كلون ويجب أن تثبت على رخصة المركبة في حال كانت من لون مغاير لرخصة المركبة، وفي حال كانت من لون المركبة نفسه يتم اعتمادها دون تثبيتها على الرخصة.
ولفت إلى أن بعض الألوان كانت ممنوعة بالمطلق وستسمح لبعض المركبات، موضحا أن بعض الألوان خاصة لمركبات محددة مثل اللون الأصفر فهو لمركبة "التكسي" أما البرتقالي فيخص سيارات التدريب.
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