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7 إصابات بحادث سير بين 3 مركبات في عمان

7 إصابات بحادث سير بين 3 مركبات في عمان

2025-08-04 03:07:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الملازم أول مصعب المرايات من إدارة السير إنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تصادم على مخرج جسر الأمير حسين باتجاه مرج الحمام بين 3 مركبات بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ، ونتج عنه 7 إصابات متوسطة.
وأضاف خلال التقرير المروري أنه تم التعامل مع عدد من الحوادث التي نتج عنها أضرار مادية، وعُلِّلَ سببها بعدم الالتزام بقواعد المرور، إلى جانب استخدام سيارة دون الحصول على رخصة قيادة.

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