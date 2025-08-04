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حادث سير بين 4 مركبات على طريق الزرقاء - عمان

حادث سير بين 4 مركبات على طريق الزرقاء - عمان

2025-08-04 03:07:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الملازم ليث فريحات إنه تم التعامل يوم أمس مع حادث بين 4 مركبات على طريق الزرقاء-عمان، نتج عنه عائق مروري، دون إصابات، وعُلِّلَ سبب الحادث بعدم ترك مسافة الأمان اللازمة.
كذلك تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق وادي عربة، تسبب بأضرار مادية وإعاقة لحركة السير، دون إصابات.

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