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حادث سير بين 4 مركبات على طريق الزرقاء - عمان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الملازم ليث فريحات إنه تم التعامل يوم أمس مع حادث بين 4 مركبات على طريق الزرقاء-عمان، نتج عنه عائق مروري، دون إصابات، وعُلِّلَ سبب الحادث بعدم ترك مسافة الأمان اللازمة.
كذلك تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق وادي عربة، تسبب بأضرار مادية وإعاقة لحركة السير، دون إصابات.
كذلك تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق وادي عربة، تسبب بأضرار مادية وإعاقة لحركة السير، دون إصابات.
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