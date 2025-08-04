بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية الأربعاء القادم مسابقات أولمبياد الكيمياء العربي بنسخته العاشرة بمشاركة 10 دول عربية بالإضافة إلى الأردن.



وبينت وزارة التربية والتعليم في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن مسابقات الأولمبياد التي تنظمها الوزارة بالشراكة مع الجامعة الأردنية، والجمعية الكيميائية الأردنية، واتحاد الكيميائيين العرب؛ تستهدف شريحة الشباب العربي، وتسعى إلى بث الحماس لجيل الغد للاهتمام بعلم الكيمياء وبلوغ الإتقان في تعلمه، وتهدف إلى إعداد وتهيئة الشباب العربي في مسابقات أولمبياد الكيمياء الدولية.



وأوضحت أن أولمبياد الكيمياء العربي مسابقة علمية في مجال الكيمياء وهي مخصصة لطلبة المرحلة الثانوية من البنين والبنات في الوطن العربي، حيث تنقسم المسابقة إلى محوريين أساسيين؛ يتعلق المحور الأول بالمعلومات الكيميائية النظرية في جميع أفرع علم الكيمياء، في حين يختص المحور الثاني بقياس معلومات ومهارات الطلاب في جانب إجراء التجارب الكيميائية المختبرية.



ويشارك في المنافسات التي ستجري في حرم الجامعة الأردنية وتستمر يومين؛ أربعة طلاب من كل بلد عربي يتم اختيارهم في العادة بعد سلسلة من مسابقات الكيمياء الوطنية لفرز أفضل الطلاب في علم الكيمياء في كل بلد عربي.



وسيشارك في مسابقة أولمبياد الكيمياء العربي (10) دول عربية هي : سوريا، فلسطين، العراق، السعودية، اليمن، موريتانيا، المغرب، لبنان، عُمان، الكويت، إضافة إلى الأردن.