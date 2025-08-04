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هيئة الطاقة: مشاريع طاقة شمسية للأسر الفقيرة و90% من العدادات أصبحت ذكية

هيئة الطاقة: مشاريع طاقة شمسية للأسر الفقيرة و90% من العدادات أصبحت ذكية

2025-08-04 03:07:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن رسوم إعادة التيار الكهربائي ليست الكلفة الحقيقية لعملية الإعادة، موضحًا أن القيمة، تُعد تعليمات تصدر عن الهيئة وتقوم شركات الكهرباء بتنفيذها.
وأضاف السعايدة لـ "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر "راديو هلا" أن الهدف من هذه الإجراءات هو مساعدة المواطنين على الالتزام بدفع الذمم المالية المترتبة عليهم، لضمان استدامة إيصال التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن الطريقة الإلكترونية المستخدمة حاليا لإعادة التيار تتم عبر غرفة مراقبة مزودة بتقنيات عالية الجودة، وتم تدريب الكوادر الفنية للاستجابة السريعة، مشيرا إلى أن هناك حد أعلى لتكلفة إعادة التيار تم تحديده بحيث يكون تصاعدي على كل مرة يتم فيها فصل التيار .
ولفت إلى أن الهيئة تمنح المشتركين فترة سماح تصل إلى 60 يوما لتسديد الفواتير المستحقة، مبينا انه في حال وجود شكوك حول مصداقية قيمة فاتورة الكهرباء، يمكن للمواطن مراجعة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مباشرة.
وفيما يتعلق بارتفاع الاستهلاك في مناطق الأغوار والعقبة ، أوضح السعايدة أن هذه المناطق تشهد زيادة في استهلاك الكهرباء نتيجة الظروف الجوية، مؤكدًا وجود مشاريع طاقة شمسية موجهة للأسر الفقيرة وذوي الدخل المتوسط بهدف التخفيف من الأعباء المالية عليهم.
وبيّن أن هناك برامج لترشيد الطاقة، حيث تم تركيب أنظمة طاقة شمسية مجانية لـ 10 آلاف أسرة حتى الآن.
كما أعلن أن ما يقارب 2.5 مليون عداد كهرباء، أي ما نسبته 87%، تم استبدالها خلال الأسبوع الماضي من العدادات التقليدية إلى عدادات ذكية، متوقعًا أن تصل النسبة إلى 90% بنهاية الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن المتوسط العام لثلاث شركات كهرباء يبلغ 90% في هذا المجال.

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