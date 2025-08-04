دراسة تكشف أسراراً مثيرة عن البطاطا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Cell أن البطاطا المزروعة (Solanum tuberosum) تعود في أصلها إلى تزاوج نادر حدث قبل 8–9 ملايين سنة بين:أسلاف الطماطم البريةونبات يشبه البطاطا يُعرف باسم "إيتوبيروسوم"هذا الحدث النادر أدى إلى ظهور سلالة "بيتوتا"، التي تشمل:البطاطا المزروعة المعروفة اليومو107 أنواع برية أخرى من البطاطا



أهم نتائج الدراسة:

استخدم الباحثون تحليلاً جينيًا متقدمًا لـ128 نوعًا من النباتات.

تبين أن جينات البطاطا هي مزيج من الطماطم والإيتوبيروسوم.

هذا التهجين أدى إلى ظهور الدرنيات (مثل البطاطا)، وهي أعضاء تحت الأرض لتخزين الماء والمغذيات.

اللافت أن أسلاف الطماطم والإيتوبيروسوم لم يكن لديهم درنيات.



الجينات الرئيسية المسؤولة:

SP6A (من الطماطم): ينظم توقيت تكوين الدرنيات.

IT1 (من إيتوبيروسوم): مرتبط بتكوين الدرنيات نفسها.



أهمية هذا الاكتشاف:

مكن هذا الابتكار البطاطا من التكيف مع بيئة جبال الأنديز الباردة والجافة.

ساعد في منع تزاوج البطاطا مع أسلافها الأصلية، مما أدى إلى تنوع الأنواع.

يؤكد كيف يمكن أن يؤدي التزاوج بين الأنواع المختلفة إلى ظهور صفات جديدة مفيدة للزراعة والتنوع البيولوجي.

ارم نيوز