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أسهم اليابان تتراجع بأكبر معدل في 4 أشهر بفعل مخاوف اقتصادية

أسهم اليابان تتراجع بأكبر معدل في 4 أشهر بفعل مخاوف اقتصادية

2025-08-04 02:10:24
(MENAFN- Al-Bayan) انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في أربعة أشهر تقريباً اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي والاضطرابات المحتملة في السياسات المحلية.

وانخفض المؤشر نيكاي 1.8 بالمئة ويتجه صوب أكبر انخفاض له منذ 11 أبريل، ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.5 بالمئة، وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 بالمئة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية بشدة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أقل من المتوقع في يوليو، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي.

وعلى الصعيد الداخلي، تزايدت التكهنات بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قد يستقيل بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الشهر الماضي.

ونفى إيشيبا باستمرار خططه للتنحي بعد أن خسر ائتلافه الحاكم أغلبيته في مجلس المستشارين في البرلمان، لكن الضغوط من داخل حزبه الديمقراطي الحر تتزايد.

وبالنسبة للأسهم الفردية، كان سهم شركة سوسيونكست للرقائق الإلكترونية ضمن الرابحين القلائل على المؤشر نيكي. وارتفع السهم 3.9 بالمئة، يعقبه سهم شركة هويا للبصريات الذي صعد 2.7 بالمئة.

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