أسهم اليابان تتراجع بأكبر معدل في 4 أشهر بفعل مخاوف اقتصادية

أسهم اليابان تتراجع بأكبر معدل في 4 أشهر بفعل مخاوف اقتصادية
وانخفض المؤشر نيكاي 1.8 بالمئة ويتجه صوب أكبر انخفاض له منذ 11 أبريل، ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.5 بالمئة، وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 بالمئة.
وتراجعت الأسهم الأمريكية بشدة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أقل من المتوقع في يوليو، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الداخلي، تزايدت التكهنات بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قد يستقيل بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الشهر الماضي.
ونفى إيشيبا باستمرار خططه للتنحي بعد أن خسر ائتلافه الحاكم أغلبيته في مجلس المستشارين في البرلمان، لكن الضغوط من داخل حزبه الديمقراطي الحر تتزايد.
وبالنسبة للأسهم الفردية، كان سهم شركة سوسيونكست للرقائق الإلكترونية ضمن الرابحين القلائل على المؤشر نيكي. وارتفع السهم 3.9 بالمئة، يعقبه سهم شركة هويا للبصريات الذي صعد 2.7 بالمئة.
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