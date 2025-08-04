رحيل سون عن توتنهام يفتح الباب أمام رودريغو

رحيل سون عن توتنهام يفتح الباب أمام رودريغو
خبرني - ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، الأحد، أن رحيل النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين عن صفوف توتنهام هوتسبير، يعزز من فرص انضمام البرازيلي رودريغو جوس إلى النادي اللندني في الصيف الجاري.
قالت صحيفة آس إن رحيل سون عن توتنهام، يفتح الباب أمام تعاقد النادي مع رودريغو.
وتابعت "يُتيح رحيل سون هيونغ مين (33 عاماً)، قائد الفريق وأحد أبرز لاعبي توتنهام، فجوةً في الجناح الأيسر لهجوم توتنهام. وهو مركز يرغب "السبيرز" ورئيسه، دانيال ليفي، في أن يكون رودريغو جوس لاعباً فيه".
وأفادت بأن توتنهام يراقب اللاعب البرازيلي الدولي عن كثب، بل طلب من ريال مدريد الإذن بالتحدث معه.
رودريغو، البالغ من العمر 24 عاماً، والمرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو(حزيران) 2028، لم يُبدِ حتى الآن رغبته في مغادرة سانتياغو برنابيو، لكن مشاركته في كأس العالم للأندية مع تشابي ألونسو على مقاعد البدلاء قلّصت من مهامه داخل الفريق. كما أن قدوم فرانكو ماستانتونو وظهور غونزالو غارسيا كخيار آخر، جعل البرازيلي بعيداً عن خيارات المدرب الشاب.
وزادت آس أن رحيل سون عن صفوف الفريق سيوفر على النادي راتباً سنوياً ضخماً يقدر بحوالي 11 مليون يورو.
وقالت: "من حيث المبدأ، المال ليس مشكلة. سيوفر توتنهام أعلى راتب له في الفريق برحيل سون. وهذه فرصة سانحة الآن لضم نجم جديد، واللاعب الذي يطمحون إليه منذ شهور هو رودريغو".
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