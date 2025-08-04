إنتر ميامي يكشف حجم إصابة ميسي ومدة غيابه

إنتر ميامي يكشف حجم إصابة ميسي ومدة غيابه
خبرني - أصدر نادي إنتر ميامي بياناً رسمياً يكشف خلاله تفاصيل إصابة نجم الفريق الأول ليونيل ميسي.
نشر النادي الأمريكي على إكس قائلاً: "أصدر نادي إنتر ميامي لكرة القدم، بالتعاون مع "بابتيست هيلث"، تحديثاً طبياً بشأن قائد الفريق ليونيل ميسي".
وأوضح: "ميسي تعرض لإصابة خلال مباراة الفريق أمام نيكساكا ضمن منافسات كأس الدوريات، والتي اضطرته إلى مغادرة أرضية الملعب".
وأضاف: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب تعرّضه لإصابة عضلية طفيفة في الساق اليمنى".
وأكمل: "أكد الجهاز الطبي أن عودة ليونيل ميسي للمشاركة في المباريات ستعتمد على مدى تطوره السريري واستجابته للعلاج خلال الأيام المقبلة".
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