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إنتر ميامي يكشف حجم إصابة ميسي ومدة غيابه

إنتر ميامي يكشف حجم إصابة ميسي ومدة غيابه

2025-08-04 02:06:06

خبرني - أصدر نادي إنتر ميامي بياناً رسمياً يكشف خلاله تفاصيل إصابة نجم الفريق الأول ليونيل ميسي.

نشر النادي الأمريكي على إكس قائلاً: "أصدر نادي إنتر ميامي لكرة القدم، بالتعاون مع "بابتيست هيلث"، تحديثاً طبياً بشأن قائد الفريق ليونيل ميسي".

وأوضح: "ميسي تعرض لإصابة خلال مباراة الفريق أمام نيكساكا ضمن منافسات كأس الدوريات، والتي اضطرته إلى مغادرة أرضية الملعب".

وأضاف: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب تعرّضه لإصابة عضلية طفيفة في الساق اليمنى".

وأكمل: "أكد الجهاز الطبي أن عودة ليونيل ميسي للمشاركة في المباريات ستعتمد على مدى تطوره السريري واستجابته للعلاج خلال الأيام المقبلة".

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