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الاحتلال يقتحم بلدة رافات شمال غرب القدس

الاحتلال يقتحم بلدة رافات شمال غرب القدس

2025-08-04 02:04:55
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة رافات، شمال غرب القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت رافات، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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