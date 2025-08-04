قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مواطنا، وداهمت عددا من المنازل، خلال اقتحام عدة قرى وبلدات في نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل غرب المدينة، واعتقلت الشاب كرم راتب سناكرة، عقب مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب المدينة، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، وجابت قوة راجلة شوارع البلدة.