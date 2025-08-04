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قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله وقرى وبلدات وتشن حملة اعتقالات

قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله وقرى وبلدات وتشن حملة اعتقالات

2025-08-04 02:04:53
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة رام الله، وعدة قرى وبلدات.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط المدينة وشارع الإرسال.

وأضافت المصادر ذاتها، ان تلك القوات شنت حملة مداهمات واعتقالات في قرى وبلدات: بيتونيا، شقبا، نعلين، شبتين، دير قديس، قبيا، غرب المدينة.

يتبع..

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