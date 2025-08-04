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قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله وقرى وبلدات وتشن حملة اعتقالات
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة رام الله، وعدة قرى وبلدات.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط المدينة وشارع الإرسال.
وأضافت المصادر ذاتها، ان تلك القوات شنت حملة مداهمات واعتقالات في قرى وبلدات: بيتونيا، شقبا، نعلين، شبتين، دير قديس، قبيا، غرب المدينة.
يتبع..
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