السير تكشف سبب الأزمة المرورية في شارع مستشفى الأمير حمزة

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السير تكشف سبب الأزمة المرورية في شارع مستشفى الأمير حمزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير عن وجود أثر مروري ملحوظ أمام السائقين القادمين من شارع مستشفى الأمير حمزة باتجاه منطقة طارق، نتيجة انحراف مركبة عن مسارها واستقرارها على الجزيرة الوسطية لمسرب الباص السريع.
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