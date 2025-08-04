الذهب ينخفض بفعل جني الأرباح بدعم من بيانات الوظائف الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) ">تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين متأثرة بعمليات جني الأرباح التي قام بها المتعاملون بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع وعززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وبحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة ليلامس 3351.80 دولاراً للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.2 بالمئة إلى 3404.80 دولارات.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

أشار نمو الوظائف الأمريكية الأقل من المتوقع في يوليو ومراجعة بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل وإحياء الآمال في خفض المركزي الأمريكي لسعر الفائدة، مع توقع بنسبة 90 بالمئة في الأسواق لخفض الفائدة في سبتمبر وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

يميل الذهب، الذي يعتبر أحد أصول الملاذ الآمن في حالات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.83 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1307.25 دولاراً للأوقية. ونزل البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1189.27 دولاراً للأوقية.