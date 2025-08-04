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الفردان للصرافة تعزز روابطها مع الجالية الباكستانية في دولة الإمارات من خلال مركز قنصلي مطوّر
(MENAFN- ruderfinn atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 29 يوليو 2025: كشفت الفردان للصرافة، إحدى أبرز الشركات الرائدة والموثوقة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، عن قيامها بدعم أعمال تجديد وتطوير البنية التحتية للقنصلية الباكستانية في دبي، وذلك في إطار حرصها على تعميق العلاقات القائمة مع الجالية الباكستانية. وبموجب ذلك، أصبحت القنصلية تحتوي على مركز مخصص للتواصل مع العملاء مدعوماً من قبل الفردان للصرافة. وتهدف الجهود المشتركة إلى تحسين خدمات القنصلية وتقديم خدمات مالية موثوقة إلى ما يُقدر بنحو 1.6 مليون مواطن باكستاني مقيم في دولة الإمارات.
ويضم المركز الذي تم افتتاحه حديثاً منفذاً للخدمة الذاتية، يتيح للعملاء تتبع التحويلات المالية مباشرةً، وإجراء المعاملات الرقمية، والتحقق الآني من أسعار الصرف، مما يوفر تجربة سلسة ومريحة داخل مقر القنصلية. ويشكل المنفذ الجديد نقطة اتصال مدمجة، تسمح للعملاء الوصول في منتهى السهولة إلى الخدمات المالية الأساسية في القنصلية، والتي تقدم بدورها الخدمات لآلاف الزوار يومياً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، أفاد سعادة حسين محمد، القنصل العام لجمهورية باكستان في دبي قائلاً: "نتقدم بجزيل الشكر إلى شركة الفردان للصرافة، على ما قدمته من دعم سخي لتعزيز البنية التحتية للقنصلية الباكستانية، إذ تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بخدمة الجالية الباكستانية، كما تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الخدمات والارتقاء بسوية الشمول المالي. ونتوقع أن يسهم مركز التواصل الجديد في حصول مواطنينا على حلول مالية فعالة وموثوقة، لا سيما وأن القنصلية تستقبل أكثر من 2,000 زائر يومياً. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الهادف خلال السنوات القادمة".
ومن جانبه، صرّح حسن فردان الفردان الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة قائلاً: "نفخر بالعلاقة الوطيدة وروابط الثقة التي تجمعنا بالجالية الباكستانية منذ خمسة عقود. لقد اختار ملايين العملاء الباكستانيين على مدى أجيال شركة الفردان للصرافة شريكاً موثوقاً به لإرسال أموالهم ومدخراتهم إلى وطنهم. ومن هذا المنطلق، يعكس افتتاح مركز التواصل مع العملاء التزامنا المستمر بدعم هؤلاء العملاء، ومنحهم أعلى درجات العناية والأمان والموثوقية. ويسعدنا ترسيخ هذه العلاقة وتعزيزها على مدى السنوات القادمة".
ويأتي إطلاق المركز الجديد في ضوء تزايد تدفقات التحويلات المالية، حيث قام الباكستانيون المقيمون في دولة الإمارات بتحويل أكثر من 6.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، مما يؤكد دور دولة الإمارات باعتبارها أحد أهم المصادر العالمية للتحويلات المالية إلى باكستان. وسجلت الفترة بين يوليو 2024 ومايو 2025 وحدها تحويلات مالية تزيد على 754 مليون دولار أمريكي من قبل المقيمين الباكستانيين، مما يجعل دولة الإمارات ثاني أكبر مصدر عالمي للتحويلات المالية إلى باكستان بعد المملكة العربية السعودية.
وينضم المركز الجديد إلى منظومة الفردان للصرافة متعددة القنوات، والتي تضم أكثر من 90 فرعاً إلى جانب تطبيق AlfaPay للهواتف المتحركة، ليجسد رسالة العلامة المتمثلة في تلبية احتياجات العملاء؛ سواء بالحضور الشخصي أو عبر الإنترنت أو أثناء التنقل.
ويضم المركز الذي تم افتتاحه حديثاً منفذاً للخدمة الذاتية، يتيح للعملاء تتبع التحويلات المالية مباشرةً، وإجراء المعاملات الرقمية، والتحقق الآني من أسعار الصرف، مما يوفر تجربة سلسة ومريحة داخل مقر القنصلية. ويشكل المنفذ الجديد نقطة اتصال مدمجة، تسمح للعملاء الوصول في منتهى السهولة إلى الخدمات المالية الأساسية في القنصلية، والتي تقدم بدورها الخدمات لآلاف الزوار يومياً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، أفاد سعادة حسين محمد، القنصل العام لجمهورية باكستان في دبي قائلاً: "نتقدم بجزيل الشكر إلى شركة الفردان للصرافة، على ما قدمته من دعم سخي لتعزيز البنية التحتية للقنصلية الباكستانية، إذ تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بخدمة الجالية الباكستانية، كما تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الخدمات والارتقاء بسوية الشمول المالي. ونتوقع أن يسهم مركز التواصل الجديد في حصول مواطنينا على حلول مالية فعالة وموثوقة، لا سيما وأن القنصلية تستقبل أكثر من 2,000 زائر يومياً. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الهادف خلال السنوات القادمة".
ومن جانبه، صرّح حسن فردان الفردان الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة قائلاً: "نفخر بالعلاقة الوطيدة وروابط الثقة التي تجمعنا بالجالية الباكستانية منذ خمسة عقود. لقد اختار ملايين العملاء الباكستانيين على مدى أجيال شركة الفردان للصرافة شريكاً موثوقاً به لإرسال أموالهم ومدخراتهم إلى وطنهم. ومن هذا المنطلق، يعكس افتتاح مركز التواصل مع العملاء التزامنا المستمر بدعم هؤلاء العملاء، ومنحهم أعلى درجات العناية والأمان والموثوقية. ويسعدنا ترسيخ هذه العلاقة وتعزيزها على مدى السنوات القادمة".
ويأتي إطلاق المركز الجديد في ضوء تزايد تدفقات التحويلات المالية، حيث قام الباكستانيون المقيمون في دولة الإمارات بتحويل أكثر من 6.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، مما يؤكد دور دولة الإمارات باعتبارها أحد أهم المصادر العالمية للتحويلات المالية إلى باكستان. وسجلت الفترة بين يوليو 2024 ومايو 2025 وحدها تحويلات مالية تزيد على 754 مليون دولار أمريكي من قبل المقيمين الباكستانيين، مما يجعل دولة الإمارات ثاني أكبر مصدر عالمي للتحويلات المالية إلى باكستان بعد المملكة العربية السعودية.
وينضم المركز الجديد إلى منظومة الفردان للصرافة متعددة القنوات، والتي تضم أكثر من 90 فرعاً إلى جانب تطبيق AlfaPay للهواتف المتحركة، ليجسد رسالة العلامة المتمثلة في تلبية احتياجات العملاء؛ سواء بالحضور الشخصي أو عبر الإنترنت أو أثناء التنقل.
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