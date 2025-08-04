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إلينغتون العقارية تتوسع في "دبي الجنوب"، أسرع المناطق الحضرية نمواً في دبي
(MENAFN- ruderfinn atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 31 يوليو 2025 – أعلنت شركة إلينغتون العقارية، المطوّر العقاري الرائد والحائز على جوائز والمتخصص في المشاريع السكنية ذات التصميم الراقي في دبي، عن توسيع نطاق أعمالها إلى "دبي الجنوب"، المركز المزدهر للابتكار والاتصال والحياة المجتمعية المتكاملة. ويمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية تعكس ثقة الشركة في الإمكانات المستقبلية للمنطقة، كما يشكّل أول مشاريعها في هذا الموقع مع إطلاق "ويندسور هاوس".
تتسارع وتيرة نمو "دبي الجنوب" لتصبح أحد المحركات الرئيسية للتطور العمراني في دبي، مدعومةً بتوسعة مطار آل مكتوم الدولي الذي من المقرر أن يصبح الأكبر في العالم، وتحويل "إكسبو سيتي دبي" إلى مركز عالمي للاستدامة والابتكار. ومع تحسّن البنية التحتية وتكامل شبكات النقل والرؤية القائمة على تخطيط حضري متطور، توفر المنطقة فرصاً واعدة للمستثمرين والمقيمين الباحثين عن قيمة مستقبلية وأسلوب حياة عصري.
وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية: "تتوافق منطقة دبي الجنوب مع رؤيتنا في التطوير داخل مجتمعات لا تنمو فحسب، بل يتم تصميمها بعناية لدعم أنماط حياة مستدامة وطويلة الأمد. دخولنا إلى هذا الموقع يعكس إيماننا بقدرته على أن يصبح وجهة سكنية وتجارية رئيسية في دبي. نحن متحمسون للمساهمة في هذا التحول من خلال فلسفتنا التصميمية المتميزة واهتمامنا بالتفاصيل".
وفي إطار هذا التوسع، تقدم إلينغتون مشروع "ويندسور هاوس" السكني في قلب المنطقة السكنية النابضة بالحياة في دبي الجنوب. وقد تم تصميم المشروع ليواكب أسلوب العيش العصري الهادف، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الشقق تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، بواجهات مضيئة وتصاميم داخلية عملية، إلى جانب مجموعة من المرافق التي تعزز رفاهية السكان مثل مسابح للبالغين والأطفال، واستوديو بيلاتس، ومساحات لليوغا الخارجية، وحدائق منسّقة، ومناطق ألعاب للأطفال، وأركان اجتماعية مخصصة لتعزيز الحياة العائلية وروح المجتمع.
كما يُعد "ويندسور هاوس" جزءاً من برنامج "تملّك العقار الأول"، الذي يقدّم خيارات دفع مرنة ودعماً إضافياً لمساعدة السكان على الانتقال من الإيجار إلى التملك السكني.
يمثل دخول شركة إلينغتون إلى "دبي الجنوب" أكثر من مجرد إطلاق مشروع جديد، بل هو التزام بالمشاركة في نمو منطقة تجسد مستقبل دبي. ومن خلال المزج بين العمارة العصرية والحياة المجتمعية المتكاملة، يعكس المشروع التزام الشركة المستمر بتقديم منازل هادفة تضيف قيمة دائمة للمقيمين والمستثمرين.
تتسارع وتيرة نمو "دبي الجنوب" لتصبح أحد المحركات الرئيسية للتطور العمراني في دبي، مدعومةً بتوسعة مطار آل مكتوم الدولي الذي من المقرر أن يصبح الأكبر في العالم، وتحويل "إكسبو سيتي دبي" إلى مركز عالمي للاستدامة والابتكار. ومع تحسّن البنية التحتية وتكامل شبكات النقل والرؤية القائمة على تخطيط حضري متطور، توفر المنطقة فرصاً واعدة للمستثمرين والمقيمين الباحثين عن قيمة مستقبلية وأسلوب حياة عصري.
وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية: "تتوافق منطقة دبي الجنوب مع رؤيتنا في التطوير داخل مجتمعات لا تنمو فحسب، بل يتم تصميمها بعناية لدعم أنماط حياة مستدامة وطويلة الأمد. دخولنا إلى هذا الموقع يعكس إيماننا بقدرته على أن يصبح وجهة سكنية وتجارية رئيسية في دبي. نحن متحمسون للمساهمة في هذا التحول من خلال فلسفتنا التصميمية المتميزة واهتمامنا بالتفاصيل".
وفي إطار هذا التوسع، تقدم إلينغتون مشروع "ويندسور هاوس" السكني في قلب المنطقة السكنية النابضة بالحياة في دبي الجنوب. وقد تم تصميم المشروع ليواكب أسلوب العيش العصري الهادف، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الشقق تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، بواجهات مضيئة وتصاميم داخلية عملية، إلى جانب مجموعة من المرافق التي تعزز رفاهية السكان مثل مسابح للبالغين والأطفال، واستوديو بيلاتس، ومساحات لليوغا الخارجية، وحدائق منسّقة، ومناطق ألعاب للأطفال، وأركان اجتماعية مخصصة لتعزيز الحياة العائلية وروح المجتمع.
كما يُعد "ويندسور هاوس" جزءاً من برنامج "تملّك العقار الأول"، الذي يقدّم خيارات دفع مرنة ودعماً إضافياً لمساعدة السكان على الانتقال من الإيجار إلى التملك السكني.
يمثل دخول شركة إلينغتون إلى "دبي الجنوب" أكثر من مجرد إطلاق مشروع جديد، بل هو التزام بالمشاركة في نمو منطقة تجسد مستقبل دبي. ومن خلال المزج بين العمارة العصرية والحياة المجتمعية المتكاملة، يعكس المشروع التزام الشركة المستمر بتقديم منازل هادفة تضيف قيمة دائمة للمقيمين والمستثمرين.
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