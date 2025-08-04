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ليوس للتطوير العقاري تجمع أكثر من 300 لعبة لإسعاد الأطفال المحتاجين في دبي
(MENAFN- ruderfinn atteline) دبي – الإمارات العربية المتحدة، 28 يوليو 2025[ - نظّمت ليوس للتطوير العقاري، بالشراكة مع جمعية دبي الخيرية، حملة ناجحة لجمع الألعاب الشهر الماضي، تمكّنت خلالها من جمع ما يزيد على 300 لعبة لصالح الأطفال المحتاجين في مختلف أنحاء المدينة.
وأقيمت الحملة في "مدرج ليوس" الواقع في منطقة الخليج التجاري، وشهدت حضور جمهور من المجتمع ممن أبدوا حرصاً على تقديم الدعم للأطفال من الفئات المحتاجة، خاصة الأيتام الذي حرموا من الحياة الأسرية الدافئة. وتم توزيع الألعاب خلال فعالية سعيدة أقيمت بعد الظهر، حيث استمتع الأطفال بالمرطبات والألعاب التفاعلية، إلى جانب مشاركتهم في الأنشطة الشاملة التي صممت لإضفاء أجواء من المرح والسرور، وتعزيز شعورهم بالانتماء.
وقال روي ليو، المؤسس ورئيس مجلس إدارة ليوس للتطوير العقاري: "إن بناء المجتمع لا يقتصر على إنشاء المنازل فحسب، بل يعني أيضاً توفير مساحات يشعر فيها الجميع، وخاصة الفئات الأكثر حاجة، بالرعاية والانتماء. وعندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين حرموا من الأجواء الأسرية المستقرة، والفئات الأخرى التي تواجه تحديات وظروفاً استثنائية، يصبح لزاماً علينا التكاتف مع بعضنا من أجل تقديم الدعم وغرس الأمل في نفوس هؤلاء. إننا ندرك أن إطلاق مبادرة واحدة قد لا يلبي كافة الاحتياجات، لكن الأعمال البسيطة والطيبة، مثل هذه الحملة لجمع الألعاب، من شأنها أن تُسهم في توفير لحظات من الفرح والانتماء لهذه الفئة من الأطفال. ونأمل من جانبنا أن تُلهم هذه المبادرة الآخرين للمساهمة بطريقتهم الخاصة في بناء مجتمع أكثر تراحماً وشمولية للجميع".
وتأتي هذه المبادرة امتداداً لالتزام ليوس للتطوير العقاري بمسؤوليتها المجتمعية، خاصة بعد إعلان الشركة عن تبرعها بنسبة من أرباح مشروعها "كينسينغتون غاردنز" وكافة مشاريعها المستقبلية لصالح جمعية دبي الخيرية، دعماً للقضايا الخيرية طويلة الأمد في الإمارة. وتنسجم المبادرة أيضاً مع الجهود الوطنية الرائدة، مثل "قرية العائلة" في دبي، وهي عبارة مجتمع سكني حكومي يوفّر الرعاية طويلة الأمد للأطفال الأيتام، الأمر الذي يُبرز أهمية مساهمات المجتمع في دعم هذه الفئات.
وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها لقيم العطاء والدمج المجتمعي، تواصل ليوس للتطوير العقاري تقديم نموذج ملهم حول علاقات التعاون التي يمكن أن تقوم بين الشركات ومؤسسات العمل الخيري، للعمل معاً من أجل بناء مستقبل تسود فيه قيم الرحمة والعطاء والشمولية لكافة فئات المجتمع.
وأقيمت الحملة في "مدرج ليوس" الواقع في منطقة الخليج التجاري، وشهدت حضور جمهور من المجتمع ممن أبدوا حرصاً على تقديم الدعم للأطفال من الفئات المحتاجة، خاصة الأيتام الذي حرموا من الحياة الأسرية الدافئة. وتم توزيع الألعاب خلال فعالية سعيدة أقيمت بعد الظهر، حيث استمتع الأطفال بالمرطبات والألعاب التفاعلية، إلى جانب مشاركتهم في الأنشطة الشاملة التي صممت لإضفاء أجواء من المرح والسرور، وتعزيز شعورهم بالانتماء.
وقال روي ليو، المؤسس ورئيس مجلس إدارة ليوس للتطوير العقاري: "إن بناء المجتمع لا يقتصر على إنشاء المنازل فحسب، بل يعني أيضاً توفير مساحات يشعر فيها الجميع، وخاصة الفئات الأكثر حاجة، بالرعاية والانتماء. وعندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين حرموا من الأجواء الأسرية المستقرة، والفئات الأخرى التي تواجه تحديات وظروفاً استثنائية، يصبح لزاماً علينا التكاتف مع بعضنا من أجل تقديم الدعم وغرس الأمل في نفوس هؤلاء. إننا ندرك أن إطلاق مبادرة واحدة قد لا يلبي كافة الاحتياجات، لكن الأعمال البسيطة والطيبة، مثل هذه الحملة لجمع الألعاب، من شأنها أن تُسهم في توفير لحظات من الفرح والانتماء لهذه الفئة من الأطفال. ونأمل من جانبنا أن تُلهم هذه المبادرة الآخرين للمساهمة بطريقتهم الخاصة في بناء مجتمع أكثر تراحماً وشمولية للجميع".
وتأتي هذه المبادرة امتداداً لالتزام ليوس للتطوير العقاري بمسؤوليتها المجتمعية، خاصة بعد إعلان الشركة عن تبرعها بنسبة من أرباح مشروعها "كينسينغتون غاردنز" وكافة مشاريعها المستقبلية لصالح جمعية دبي الخيرية، دعماً للقضايا الخيرية طويلة الأمد في الإمارة. وتنسجم المبادرة أيضاً مع الجهود الوطنية الرائدة، مثل "قرية العائلة" في دبي، وهي عبارة مجتمع سكني حكومي يوفّر الرعاية طويلة الأمد للأطفال الأيتام، الأمر الذي يُبرز أهمية مساهمات المجتمع في دعم هذه الفئات.
وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها لقيم العطاء والدمج المجتمعي، تواصل ليوس للتطوير العقاري تقديم نموذج ملهم حول علاقات التعاون التي يمكن أن تقوم بين الشركات ومؤسسات العمل الخيري، للعمل معاً من أجل بناء مستقبل تسود فيه قيم الرحمة والعطاء والشمولية لكافة فئات المجتمع.
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