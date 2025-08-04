403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
5 محطات فاخرة خارج المألوف... لمن يبحث عن الدهشة والفخامة
(MENAFN- PRCO) في مكان تلتقي فيه الكثبان الرملية مع الشعاب المرجانية، بدأت منطقة البحر الأحمر تفرض حضورها كواحدة من أبرز الوجهات الفاخرة على مستوى العالم. فهي تقع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، في منطقة لا تزال تحتفظ بجمالها الطبيعي. تجمع هذه الوجهة بين سحر الطبيعة، المنتجعات العصرية والخدمات المصممة بعناية لتلبية تطلّعات الضيوف، فتوفّر لهم أسلوب حياة هادئاً يحفّز على التأمّل ويغمرهم بالسكينة. وسط مشاهد الغروب الآسرة والتجارب التي تجمع بين الفخامة والبساطة، سيجد الزوّار فرصة لإعادة التواصل مع الطبيعة وأنفسهم، من خلال روابط تمنح العلاقة بين الإنسان والمكان بُعداً جديداً.
مواقع تحلو الإقامة فيها: يستطيع الضيوف توزيع إقامتهم بين ثلاثةٍ من أبرز المنتجعات في المنطقة، للاستمتاع بتجربة متكاملة تتيح لهم اكتشاف معالِم البحر الأحمر المتنوّعة عن قُرب. ولمحبّي الجبال، يقدّم منتجع ديزرت روك تجربة استثنائية وسط وادٍ خفي تحيط به تشكيلات صخرية عتيقة، ليمنح الضيوف فرصة اختبار الفخامة في قلب الطبيعة الجبلية. أمّا من يفضّل أجواء الصحراء، فيوفّر منتجع سيكس سنسز الكثبان الجنوبية ملاذاً هادئاً بين الرمال الذهبية، حيث يمكن الاسترخاء والتأمّل تحت سماء متلألئة بالنجوم. ولعشّاق البحر، يقدّم منتجع شيبارة تجربة إقامة لا تُنسى على جزيرة شيبارة، في فلل معلّقة فوق المياه الفيروزية ومُطلّة مباشرة على الشعاب المرجانية.
تجارب يحلو القيام بها: ابدأ يومك بالغطس، الغوص السطحي أو ركوب لوح التجذيف وقوفاً بين البحيرات الساحلية الغنية بالشعاب المرجانية. ثمّ خصّص وقتاً للاسترخاء، واستمتع بوجبة شهية قبل أن تختتم نهارك بتأمّل النجوم التي تزيّن السماء الصافية برفقة علماء فلك متخصّصين.
مواقع تحلو الإقامة فيها: يستطيع الضيوف توزيع إقامتهم بين ثلاثةٍ من أبرز المنتجعات في المنطقة، للاستمتاع بتجربة متكاملة تتيح لهم اكتشاف معالِم البحر الأحمر المتنوّعة عن قُرب. ولمحبّي الجبال، يقدّم منتجع ديزرت روك تجربة استثنائية وسط وادٍ خفي تحيط به تشكيلات صخرية عتيقة، ليمنح الضيوف فرصة اختبار الفخامة في قلب الطبيعة الجبلية. أمّا من يفضّل أجواء الصحراء، فيوفّر منتجع سيكس سنسز الكثبان الجنوبية ملاذاً هادئاً بين الرمال الذهبية، حيث يمكن الاسترخاء والتأمّل تحت سماء متلألئة بالنجوم. ولعشّاق البحر، يقدّم منتجع شيبارة تجربة إقامة لا تُنسى على جزيرة شيبارة، في فلل معلّقة فوق المياه الفيروزية ومُطلّة مباشرة على الشعاب المرجانية.
تجارب يحلو القيام بها: ابدأ يومك بالغطس، الغوص السطحي أو ركوب لوح التجذيف وقوفاً بين البحيرات الساحلية الغنية بالشعاب المرجانية. ثمّ خصّص وقتاً للاسترخاء، واستمتع بوجبة شهية قبل أن تختتم نهارك بتأمّل النجوم التي تزيّن السماء الصافية برفقة علماء فلك متخصّصين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
نهر الفرات.. ما قصة جبل الذهب الذي ظهر به؟-فيديو
السعودية تدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى
عمر العلماء يتوّج الفائزين في مهرجان دبي للرطب
6.6 مليارات درهم أرباح "ألفا ظبي القابضة" والإيرادات تزيد 23 % إلى 35.9 ملياراً
"ميتسوبيشي باور" و"أنربك" تحققان إنجازاً بارزاً في التحول إلى الطاقة الهيدروجينية في مصر
"أمريكانا للمطاعم" تسجل نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من السنة المالية 2025