تنامي سوق الزهور في الإمارات بنسبة 13.7٪ بحلول عام 2028

Valeria Randazzo, Exhibition Manager, Myplant & Garden

Flower Exhibition at MyPlant & Garden

Industry Panel Discussion @ Myplant & Garden

من المقرر أن يتصدر ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط مشهد الزهور والنباتات في المنطقة مع تنامي الطلب على زراعة الأزهار والبستنة

- فاليريا رانداتزوDUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, August 4, 2025 /EINPresswire / -- يشهد سوق الزهور في الإمارات العربية المتحدة نمواً استثنائياً، إذ من المتوقع أن يتوسع قطاع الزهور المقطوفة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.7٪ حتى عام 2028. ومع تنامي الطلب عبر قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة الفاخرة والفعاليات المميزة، يستعد معرض "ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط" ليكون الحدث المؤسسي الأبرز في مجال الزهور والبستنة عبر المنطقة. وسيتم تنظيم المعرض للمرة الأولى خلال الفترة الممتدة من 15 وحتى 17 نوفمبر 2025 في مركز دبي للمعارض، إكسبو دبي.بفضل تزايد مكانة دبي كوجهة رائدة لحفلات الزفاف الفاخرة والفعاليات العالمية، تبرز الإمارات كحاضنة أساسية في مشهد نباتات الزينة والأزهار. إذ تجاوزت واردات الزهور عام 2023 ما قيمته 70 مليون دولار، ما يؤكد ارتفاع الطلب من قبل المشترين من المؤسسات ومخططي الفعاليات وتجار التجزئة. ويستمر الدعم الحكومي في تعزيز هذا القطاع، لا سيما على مستوى البنية التحتية الاستراتيجية مثل مركز دبي للزهور ، الذي يتلقى ما يزيد عن 150,000 طن من شحنات الأزهار سنوياً.ويتوسع الإنتاج المحلي على نحو غير مسبوق، إذ يقبل المزارعون في الإمارات العربية المتحدة على التوسع في زراعة الورد، بينما يتنامى الطلب على الأصناف التي تعيش لفترات طويلة مثل الزنبق والجربيرا والأقحوان. ونظراً للتوقعات باستقبال ما يزيد عن 20 مليون سائح سنوياً، وتوسع الفعاليات الإقليمية بـقيمة 70 مليار دولار، توفر الإمارات فرصاً واسعة للمزودين العالميين الذين يتطلعون إلى التوسع في واحدة من أكثر الأسواق المزدهرة والواعدة في العالم.يهدف معرض "ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط" إلى الجمع بين رواد قطاع زراعة الأزهار والبستنة، ما يمنحهم فرصة لتعزيز حضورهم وتأثيرهم في السوق، وتمتين علاقاتهم التجارية، ودعم وجودهم ضمن قطاع الاقتصاد الأخضر الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة. وسيشهد هذا الحدث التقاء جملة من الخبراء لاستعراض مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءاً من الزهور النضرة ونباتات الزينة وصولاً إلى أنظمة العناية بالنباتات والتكنولوجيا المستخدمة في البيوت المحمية وتصميم الأزهار وابتكارات قطاع التجزئة. ويعد هذا الحدث بمثابة منصة فاعلة للتواصل مع المهتمين في مجالات الضيافة والتجزئة والفعاليات والعقارات والجهات الحكومية.وقالت فاليريا رانداتزو، مديرة المعارض في ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط: "تتطور دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة لتصبح من أهم الاقتصادات في مشهد الزهور حول العالم. ولا يقتصر الأمر على الجماليات وإنما يتعداه ليشمل العمليات وسلاسل الإمدادات والوصول إلى الأسواق. ويتمثل دور هذا المعرض في ربط الموردين العالميين بالمشترين على مستوى المنطقة، وذلك في فترة تشهد استعداد السوق للابتكار والاستثمار والنمو المستدام. وتسعدنا دعوة بائعي الزهور وأصحاب المشاتل والمزارعين وتجار الجملة والموردين للانضمام إلى أكثر المنصات ديناميكية على مستوى الأعمال في المنطقة، والمتخصصة في مجال النباتات والزهور وتنسيق المساحات الخارجية والحياة في المساحات المفتوحة".بعد نجاحه في ميلانو، واستقطاب أكثر من 810 عارض و27,000 زائر من 40 دولة حول العالم، ينظم معرض "ماي بلانت آند جاردن" فعاليته المتميزة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.ستقوم الفعالية عام 2025، بربط العارضين الدوليين مع المشترين الرئيسيين في قطاعات متنوعة مثل الضيافة وتجارة التجزئة والتنمية الحضرية والمشتريات الحكومية، ما يساهم في تعزيز الأعمال والشراكات والابتكار ضمن الاقتصاد الأخضر المتنامي في المنطقة.تجدر الإشارة إلى أن الباب بات مفتوحاً لتسجيل العارضين. لمعرفة المزيد أو تقديم الطلب، يمكنكم زيارة أو التواصل مع ....يقام معرض ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط في الفترة الممتدة من 15 وحتى 17 نوفمبر 2025 في مركز دبي للمعارض، مدينة إكسبو دبي.

Rahma Himid

Ad Store UAE

+ +971 56 826 3211

email us here

Visit us on social media:

LinkedIn

Instagram

Facebook

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.