تنامي سوق الزهور في الإمارات بنسبة 13.7٪ بحلول عام 2028

من المقرر أن يتصدر ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط مشهد الزهور والنباتات في المنطقة مع تنامي الطلب على زراعة الأزهار والبستنة

- فاليريا رانداتزوDUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, August 4, 2025 /EINPresswire / -- يشهد سوق الزهور في الإمارات العربية المتحدة نمواً استثنائياً، إذ من المتوقع أن يتوسع قطاع الزهور المقطوفة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.7٪ حتى عام 2028. ومع تنامي الطلب عبر قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة الفاخرة والفعاليات المميزة، يستعد معرض "ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط" ليكون الحدث المؤسسي الأبرز في مجال الزهور والبستنة عبر المنطقة. وسيتم تنظيم المعرض للمرة الأولى خلال الفترة الممتدة من 15 وحتى 17 نوفمبر 2025 في مركز دبي للمعارض، إكسبو دبي.بفضل تزايد مكانة دبي كوجهة رائدة لحفلات الزفاف الفاخرة والفعاليات العالمية، تبرز الإمارات كحاضنة أساسية في مشهد نباتات الزينة والأزهار. إذ تجاوزت واردات الزهور عام 2023 ما قيمته 70 مليون دولار، ما يؤكد ارتفاع الطلب من قبل المشترين من المؤسسات ومخططي الفعاليات وتجار التجزئة. ويستمر الدعم الحكومي في تعزيز هذا القطاع، لا سيما على مستوى البنية التحتية الاستراتيجية مثل مركز دبي للزهور ، الذي يتلقى ما يزيد عن 150,000 طن من شحنات الأزهار سنوياً.ويتوسع الإنتاج المحلي على نحو غير مسبوق، إذ يقبل المزارعون في الإمارات العربية المتحدة على التوسع في زراعة الورد، بينما يتنامى الطلب على الأصناف التي تعيش لفترات طويلة مثل الزنبق والجربيرا والأقحوان. ونظراً للتوقعات باستقبال ما يزيد عن 20 مليون سائح سنوياً، وتوسع الفعاليات الإقليمية بـقيمة 70 مليار دولار، توفر الإمارات فرصاً واسعة للمزودين العالميين الذين يتطلعون إلى التوسع في واحدة من أكثر الأسواق المزدهرة والواعدة في العالم.يهدف معرض "ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط" إلى الجمع بين رواد قطاع زراعة الأزهار والبستنة، ما يمنحهم فرصة لتعزيز حضورهم وتأثيرهم في السوق، وتمتين علاقاتهم التجارية، ودعم وجودهم ضمن قطاع الاقتصاد الأخضر الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة. وسيشهد هذا الحدث التقاء جملة من الخبراء لاستعراض مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءاً من الزهور النضرة ونباتات الزينة وصولاً إلى أنظمة العناية بالنباتات والتكنولوجيا المستخدمة في البيوت المحمية وتصميم الأزهار وابتكارات قطاع التجزئة. ويعد هذا الحدث بمثابة منصة فاعلة للتواصل مع المهتمين في مجالات الضيافة والتجزئة والفعاليات والعقارات والجهات الحكومية.وقالت فاليريا رانداتزو، مديرة المعارض في ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط: "تتطور دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة لتصبح من أهم الاقتصادات في مشهد الزهور حول العالم. ولا يقتصر الأمر على الجماليات وإنما يتعداه ليشمل العمليات وسلاسل الإمدادات والوصول إلى الأسواق. ويتمثل دور هذا المعرض في ربط الموردين العالميين بالمشترين على مستوى المنطقة، وذلك في فترة تشهد استعداد السوق للابتكار والاستثمار والنمو المستدام. وتسعدنا دعوة بائعي الزهور وأصحاب المشاتل والمزارعين وتجار الجملة والموردين للانضمام إلى أكثر المنصات ديناميكية على مستوى الأعمال في المنطقة، والمتخصصة في مجال النباتات والزهور وتنسيق المساحات الخارجية والحياة في المساحات المفتوحة".بعد نجاحه في ميلانو، واستقطاب أكثر من 810 عارض و27,000 زائر من 40 دولة حول العالم، ينظم معرض "ماي بلانت آند جاردن" فعاليته المتميزة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.ستقوم الفعالية عام 2025، بربط العارضين الدوليين مع المشترين الرئيسيين في قطاعات متنوعة مثل الضيافة وتجارة التجزئة والتنمية الحضرية والمشتريات الحكومية، ما يساهم في تعزيز الأعمال والشراكات والابتكار ضمن الاقتصاد الأخضر المتنامي في المنطقة.تجدر الإشارة إلى أن الباب بات مفتوحاً لتسجيل العارضين. لمعرفة المزيد أو تقديم الطلب، يمكنكم زيارة أو التواصل مع ....يقام معرض ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط في الفترة الممتدة من 15 وحتى 17 نوفمبر 2025 في مركز دبي للمعارض، مدينة إكسبو دبي.

