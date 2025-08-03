أعمال شغب في سجن مكسيكي تخلف 7 قتلى

أعمال شغب في سجن مكسيكي تخلف 7 قتلى
خبرني - أسفرت أعمال شغب في سجن بولاية فيراكروز في شرق المكسيك عن مقتل 7 سجناء وإصابة أحد عشر آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأحد.
اندلعت أعمال الشغب مساء السبت في سجن بمدينة توكسبان، واستمرت طوال الليل. وفي الصباح، تمكنت قوات الأمن بدعم من الجيش من دخول السجن لاستعادة النظام.
وذكرت تقارير صحافية محلية أن السجناء بدأوا التمرد لمطالبة السلطات بضمان سلامتهم من السجناء المنتمين إلى خلية إجرامية عنيفة.
وقالت وزارة الأمن في الولاية في بيان إنه "في أعقاب هذا التمرد، فإننا نأسف لمقتل سبعة نزلاء وإصابة أحد عشر آخرين".
قبل أعمال الشغب، تم نقل ثلاثة سجناء إلى سجن آخر في فيراكروز، لكن السلطات لم تحدد السبب.
وتخوض كارتلات المخدرات معارك فيما بينها في ولاية فيراكروز، حيث تنفذ عمليات خطف وسرقة وابتزاز.
في كثير من الأحيان، تنتقل الصراعات بين الكارتلات الإجرامية إلى السجون المكسيكية التي يعاني معظمها من مشاكل مزمنة مثل الاكتظاظ
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