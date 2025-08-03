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خروج ميسي مصابا في مواجهة نيكاكسا

خروج ميسي مصابا في مواجهة نيكاكسا

2025-08-03 08:05:43
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

ميامي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خرج‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬مصابا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأميركي‭ ‬ضد‭ ‬نيكاكسا‭ ‬المكسيكي‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطتين‭ ‬الأميركية‭ ‬والمكسيكية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬فريقه‭ ‬5‭-‬4‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الاصلي‭.‬

وتعرض‭ ‬ميسي‭ ‬لإصابة‭ ‬عضلية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬11‭ ‬عندما‭ ‬اصطدم‭ ‬بمدافع‭ ‬نيكاكسا‭ ‬ألكسيس‭ ‬بينيا‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستلقي‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬متلقيا‭ ‬العلاج‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬اكمال‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خافيير‭ ‬ماسكيرانو‭ ‬‮«‬شعر‭ ‬ميسي‭ ‬بانزعاج‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تشخيص‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬الغد‭. ‬ثمة‭ ‬أمر‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬ربما‭ ‬ليس‭ ‬خطيرا‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعاني‭ ‬كثيرا،‭ ‬لكنه‭ ‬شعر‭ ‬بألم‮»‬‭. ‬

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