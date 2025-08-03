خروج ميسي مصابا في مواجهة نيكاكسا
ميامي - (أ ف ب): خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصابا في الدقائق الاولى من مباراة فريقه إنتر ميامي الأميركي ضد نيكاكسا المكسيكي في مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في كرة القدم والتي انتهت بفوز فريقه 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الاصلي.
وتعرض ميسي لإصابة عضلية على ما يبدو عند الدقيقة 11 عندما اصطدم بمدافع نيكاكسا ألكسيس بينيا قبل ان يستلقي على الأرض متلقيا العلاج لكنه لم يتمكن من اكمال المباراة.
وقال مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو «شعر ميسي بانزعاج لكن لا يمكننا تشخيص ما حدث له قبل الغد. ثمة أمر ما من دون شك ربما ليس خطيرا لأنه لم يكن يعاني كثيرا، لكنه شعر بألم».
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