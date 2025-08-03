اعتماد آلية طلب الحكام الأجانب بالدوري السعودي

اعتماد آلية طلب الحكام الأجانب بالدوري السعودي
الرياض – (د ب أ): اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل 2025 / 2026، والتي سيتم العمل بها في مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري روشن السعودي للمحترفين، مع استمرار العمل بنفس التعميم السابق للموسم الرياضي المنتهي 2024 / 2025 لبطولة كأس السوبر السعودي القادمة التي ستقام في هونج كونج.
وتمنح الآلية الأندية الحق في طلب طاقم تحكيم غير سعودي من دون سقف محدد، سواء كانت المباراة على أرض النادي أو خارجه، على أن يتم تقديم الطلب قبل المدة المحددة لكل بطولة، وهي 21 يوما من موعد المباراة لدوري روشن، و14 يوما لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأكدت اللجنة في تعميمها على أهمية تقديم الطلب عبر نظام (ماي ساف) الإلكتروني، مع إيداع المبلغ المالي المحدد عند تقديم الطلب، حيث تتضمن الخيارات المتاحة: طاقما تحكيمي مكون من أربعة حكام (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثان، وحكم فيديو) بتكلفة تبلغ 300 ألف ريال سعودي، أو طاقم من خمسة حكام (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثان، حكم فيديو، ومساعد حكم فيديو) بتكلفة تبلغ 375 ألف ريال سعودي، أو طاقم مكون من ستة حكام (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثان، حكم رابع، حكم فيديو، ومساعد حكم فيديو) بتكلفة تبلغ 450 ألف ريال سعودي.
وفي حال تعذر حضور الطاقم التحكيمي لأسباب خارجة عن الإرادة، يتم إسناد المباراة إلى طاقم محلي، مع إعادة المبلغ المدفوع إلى النادي.
ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم حرصه على مواصلة تنفيذ إجراءات الحوكمة المالية بأن تكون الرسوم لتغطية التكاليف الفعلية، والتي تتضمن مكافآت الحكام وتكاليف السفر وحجوزات السكن والإعاشة والتنقلات، حيث إن الرسوم المعتمدة في المواسم السابقة لم تكن وفق تقارير الحسابات المالية المعتمدة كافية لتغطية التكاليف حيث تكفل الاتحاد السعودي لكرة القدم بدفع العجز المالي.
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