اعتماد آلية طلب الحكام الأجانب بالدوري السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعتمدت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬آلية‭ ‬طلب‭ ‬طواقم‭ ‬الحكام‭ ‬غير‭ ‬السعوديين‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬المقبل‭ ‬2025‭ / ‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مسابقتي‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬بنفس‭ ‬التعميم‭ ‬السابق‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬المنتهي‭ ‬2024‭ / ‬2025‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬السعودي‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭.‬

وتمنح‭ ‬الآلية‭ ‬الأندية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬غير‭ ‬سعودي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سقف‭ ‬محدد،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬النادي‭ ‬أو‭ ‬خارجه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬قبل‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬لكل‭ ‬بطولة،‭ ‬وهي‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬المباراة‭ ‬لدوري‭ ‬روشن،‭ ‬و14‭ ‬يوما‭ ‬لمباريات‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭.‬

وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تعميمها‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ (‬ماي‭ ‬ساف‭) ‬الإلكتروني،‭ ‬مع‭ ‬إيداع‭ ‬المبلغ‭ ‬المالي‭ ‬المحدد‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭: ‬طاقما‭ ‬تحكيمي‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬حكام‭ (‬حكم‭ ‬ساحة،‭ ‬حكم‭ ‬مساعد‭ ‬أول،‭ ‬حكم‭ ‬مساعد‭ ‬ثان،‭ ‬وحكم‭ ‬فيديو‭) ‬بتكلفة‭ ‬تبلغ‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬أو‭ ‬طاقم‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬حكام‭ (‬حكم‭ ‬ساحة،‭ ‬حكم‭ ‬مساعد‭ ‬أول،‭ ‬حكم‭ ‬مساعد‭ ‬ثان،‭ ‬حكم‭ ‬فيديو،‭ ‬ومساعد‭ ‬حكم‭ ‬فيديو‭) ‬بتكلفة‭ ‬تبلغ‭ ‬375‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬أو‭ ‬طاقم‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬حكام‭ (‬حكم‭ ‬ساحة،‭ ‬حكم‭ ‬مساعد‭ ‬أول،‭ ‬حكم‭ ‬مساعد‭ ‬ثان،‭ ‬حكم‭ ‬رابع،‭ ‬حكم‭ ‬فيديو،‭ ‬ومساعد‭ ‬حكم‭ ‬فيديو‭) ‬بتكلفة‭ ‬تبلغ‭ ‬450‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬تعذر‭ ‬حضور‭ ‬الطاقم‭ ‬التحكيمي‭ ‬لأسباب‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬الإرادة،‭ ‬يتم‭ ‬إسناد‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬طاقم‭ ‬محلي،‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬المبلغ‭ ‬المدفوع‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭.‬

ويؤكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬إجراءات‭ ‬الحوكمة‭ ‬المالية‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬الرسوم‭ ‬لتغطية‭ ‬التكاليف‭ ‬الفعلية،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬مكافآت‭ ‬الحكام‭ ‬وتكاليف‭ ‬السفر‭ ‬وحجوزات‭ ‬السكن‭ ‬والإعاشة‭ ‬والتنقلات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الرسوم‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬وفق‭ ‬تقارير‭ ‬الحسابات‭ ‬المالية‭ ‬المعتمدة‭ ‬كافية‭ ‬لتغطية‭ ‬التكاليف‭ ‬حيث‭ ‬تكفل‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بدفع‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭. ‬