النصر يخسر أمام إستريلا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬خسر‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬أمام‭ ‬إستريلا‭ ‬دا‭ ‬أمادورا‭ ‬البرتغالي،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بينهما،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬معسكر‭ ‬إعداد‭ ‬الفريق‭ ‬الملقب‭ ‬بـ‭(‬العالمي‭) ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬ودية‭ ‬الأمس‭ ‬كانت‭ ‬مغلقة‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬أغلب‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬لفريق‭ ‬النصر‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬معسكر‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري،‭ ‬ثم‭ ‬يستكمل‭ ‬تحضيراته‭ ‬بمرحلة‭ ‬أخيرة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬إلى‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬لمواجهة‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة،‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬بالدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬النصر‭ ‬خاض‭ ‬مواجهتين‭ ‬وديتين‭ ‬في‭ ‬تحضيراته‭ ‬للموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬5‭ / ‬2‭ ‬على‭ ‬إس‭ ‬يوهان‭ ‬النمساوي،‭ ‬وانتصر‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬على‭ ‬تولوز‭ ‬الفرنسي،‭ ‬فيما‭ ‬سيلعب‭ ‬وديا‭ ‬ضد‭ ‬ريو‭ ‬آفي‭ ‬البرتغالي،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭. ‬