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الإمارات تتجه إلى إطلاق دوري محترفات

الإمارات تتجه إلى إطلاق دوري محترفات

2025-08-03 08:05:41
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

دبي‭ ‬ ‭ (‬وام‭): ‬تمضي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬بخطى‭ ‬واثقة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بمنظومة‭ ‬عمل‭ ‬متكاملة‭ ‬ورؤية‭ ‬إستراتيجية‭ ‬تمتد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والقارية،‭ ‬وتتجه‭ ‬نحو‭ ‬إطلاق‭ ‬دوري‭ ‬محترف‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬تطورا‭ ‬ملحوظا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬نادي‭ ‬أبوظبي‭ ‬للرياضات‭ ‬النسائية‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للأندية‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬إمارتي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬كما‭ ‬يحقق‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬للسيدات‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬والمشاركات‭ ‬الخارجية؛‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬تصنيفه‭ ‬القاري،‭ ‬وسط‭ ‬سعي‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬لتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬اللاعبات‭ ‬وتكثيف‭ ‬فرص‭ ‬الاحتكاك‭ ‬الدولي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أكدت‭ ‬أمل‭ ‬بوشلاخ‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬أن‭ ‬اللعبة‭ ‬تمضي‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد،‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬وحرص‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬علمية‭ ‬وتنظيمية‭ ‬مستدامة‭ ‬للتطوير‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬لجنة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬تعمل‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬تشمل‭ ‬المسابقات‭ ‬والمنتخبات‭ ‬وتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والقاري‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والأندية،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المشاركات‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأستراليا‭ ‬2026‭ ‬محطة‭ ‬جديدة‭ ‬تبرهن‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تطور‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭.‬

وأشارت‭ ‬بدرية‭ ‬فيصل،‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬بنات‭ ‬إف‭ ‬سي‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬النقلة‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬من‭ ‬تزايد‭ ‬أعداد‭ ‬اللاعبات‭ ‬والفرق‭ ‬والاهتمام‭ ‬المجتمعي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أصبحت‭ ‬وسيلة‭ ‬فعالة‭ ‬للتغيير‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والثقافي‭.‬

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