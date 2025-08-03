الإمارات تتجه إلى إطلاق دوري محترفات

الإمارات تتجه إلى إطلاق دوري محترفات
دبي – (وام): تمضي كرة القدم النسائية في دولة الإمارات بخطى واثقة نحو مستقبل واعد، مدفوعة بمنظومة عمل متكاملة ورؤية إستراتيجية تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات على الساحتين الإقليمية والقارية، وتتجه نحو إطلاق دوري محترف للسيدات في المستقبل القريب.
وتعكس هذه المسيرة تطورا ملحوظا على أرض الواقع، حيث توج نادي أبوظبي للرياضات النسائية بلقب بطولة غرب آسيا للأندية عام 2019، أصبح أول فريق إمارتي يصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كما يحقق منتخب الإمارات للسيدات نتائج إيجابية في بطولات غرب آسيا والمشاركات الخارجية؛ ما أسهم في تحسين تصنيفه القاري، وسط سعي مستمر من اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة اللاعبات وتكثيف فرص الاحتكاك الدولي.
وفي هذا السياق أكدت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيسة لجنة كرة القدم النسائية أن اللعبة تمضي نحو مستقبل واعد، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وحرص اتحاد الكرة على ترسيخ أسس علمية وتنظيمية مستدامة للتطوير.
وقالت إن لجنة كرة القدم النسائية تعمل وفق خطة إستراتيجية شاملة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة تشمل المسابقات والمنتخبات وتطوير المواهب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، بما يعزز من مكانة الإمارات على خارطة كرة القدم النسائية على المستويين الإقليمي والقاري.
وأوضحت أن ما تحقق حتى الآن هو ثمرة سنوات من العمل الجاد والتعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية والتعليمية والأندية، معربة عن تطلعها إلى أن تكون المشاركات المقبلة في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لأستراليا 2026 محطة جديدة تبرهن على مدى تطور كرة القدم النسائية في الإمارات.
وأشارت بدرية فيصل، مؤسسة «نادي بنات إف سي»، إلى النقلة النوعية التي شهدتها اللعبة في السنوات الأخيرة، من تزايد أعداد اللاعبات والفرق والاهتمام المجتمعي، مؤكدة أن كرة القدم أصبحت وسيلة فعالة للتغيير الاجتماعي والثقافي.
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