البرازيل تفوز باللقب القاري التاسع
كيتو - (رويترز): دافعت البرازيل بنجاح عن لقبها في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للسيدات بفوزها على كولومبيا 5-4 بركلات الترجيح لتنال لقبها القاري التاسع بعد أن انتهت المباراة النهائية المثيرة في كيتو بالتعادل 4-4 بعد وقت إضافي.
وشهدت المباراة النهائية التي أقيمت على استاد رودريجو باز ديلجادو تقدم كولومبيا ثلاث مرات، لكن البرازيل ردت في كل مرة.
وأجبرت لاعبة البرازيل الرائعة مارتا كولومبيا على اللجوء إلى الوقت الإضافي بعد إدراكها التعادل في اللحظات الأخيرة، ثم سجلت اللاعبة المخضرمة هدفا آخر في الدقيقة 105 لتضمن الفوز على ما يبدو.
لكن كولومبيا الصامدة نجحت في إدراك التعادل مرة أخرى لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، إذ حسمت خبرة البرازيل النتيجة في النهاية.
وقالت أماندا جوتيريس لاعبة البرازيل: «أعتقد أن كرة القدم النسائية تشهد نموا ملحوظا. أعتقد أن التوجه هو أن تصبح أكثر تنافسية. الجميع هنا يستحق مباراة كهذه. تهانينا لكولومبيا أيضا. هذا يعني الكثير. أعتقد أن هذه مهمة البرازيل. إنها عقلية عدم الاستسلام أبدا. هذا مصدر فخر للبرازيل. أعتقد أنه يعني الكثير للبرازيليين».
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