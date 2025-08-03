البرازيل تفوز باللقب القاري التاسع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

كيتو‭ - (‬رويترز‭): ‬دافعت‭ ‬البرازيل‭ ‬بنجاح‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬كولومبيا‭ ‬5‭-‬4‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬لتنال‭ ‬لقبها‭ ‬القاري‭ ‬التاسع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتهت‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬المثيرة‭ ‬في‭ ‬كيتو‭ ‬بالتعادل‭ ‬4‭-‬4‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬إضافي‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬رودريجو‭ ‬باز‭ ‬ديلجادو‭ ‬تقدم‭ ‬كولومبيا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬لكن‭ ‬البرازيل‭ ‬ردت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭.‬

وأجبرت‭ ‬لاعبة‭ ‬البرازيل‭ ‬الرائعة‭ ‬مارتا‭ ‬كولومبيا‭ ‬على‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬بعد‭ ‬إدراكها‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ثم‭ ‬سجلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬المخضرمة‭ ‬هدفا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬105‭ ‬لتضمن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭.‬

لكن‭ ‬كولومبيا‭ ‬الصامدة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لتتجه‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬إذ‭ ‬حسمت‭ ‬خبرة‭ ‬البرازيل‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

وقالت‭ ‬أماندا‭ ‬جوتيريس‭ ‬لاعبة‭ ‬البرازيل‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬تشهد‭ ‬نموا‭ ‬ملحوظا‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬التوجه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭. ‬الجميع‭ ‬هنا‭ ‬يستحق‭ ‬مباراة‭ ‬كهذه‭. ‬تهانينا‭ ‬لكولومبيا‭ ‬أيضا‭. ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬مهمة‭ ‬البرازيل‭. ‬إنها‭ ‬عقلية‭ ‬عدم‭ ‬الاستسلام‭ ‬أبدا‭. ‬هذا‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬للبرازيل‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭ ‬للبرازيليين‮»‬‭.‬