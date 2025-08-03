نيوكاسل يتعادل مع توتنهام وديا
سيول - (د ب أ): تعادل نيوكاسل مع توتنهام 1/1، أمس الأحد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
وتقدم توتنهام في الدقيقة الرابعة عن طريق برينان جونسون، قبل أن يدرك هارفي بارنز التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 38. وشهدت المباراة تحية خاصة من لاعبي فريق توتنهام لزميلهم وقائد الفريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين، وذلك عند استبداله في الدقيقة 65، حيث من المرجح أن تكون ودية نيوكاسل هي الأخيرة للاعب مع الفريق، بعدما أعلن رحيله عن النادي قبل أيام قليلة منهيا بذلك عشرة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انضمامه إليه عام 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني.
وجاءت وداعية سون في ملعب سول، وسط أنباء عن انتقاله إلى لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.
وسيخوض توتنهام مباراة ودية أخرى أمام بايرن ميونيخ الألماني يوم الخميس المقبل، قبل أن يبدأ الفريق اللندني مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي يوم 16 من الشهر الجاري.
وعلى الجانب الآخر سيخوض نيوكاسل مباراتين وديتين يومي الجمعة والسبت المقبلين أمام كل من إسبانيول الإسباني ومواطنه أتلتيكو مدريد على الترتيب، قبل أن ينطلق مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة أستون فيلا يوم 16 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى.
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