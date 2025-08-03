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نيوكاسل يتعادل مع توتنهام وديا

نيوكاسل يتعادل مع توتنهام وديا

2025-08-03 08:05:40
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

سيول‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعادل‭ ‬نيوكاسل‭ ‬مع‭ ‬توتنهام‭ ‬1‭/‬1،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬سيول،‭ ‬ضمن‭ ‬استعدادات‭ ‬الفريقين‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭.‬

وتقدم‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬برينان‭ ‬جونسون،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬هارفي‭ ‬بارنز‭ ‬التعادل‭ ‬لنيوكاسل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭. ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬تحية‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬فريق‭ ‬توتنهام لزميلهم‭ ‬وقائد‭ ‬الفريق‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬سون‭ ‬هيونج‭ ‬مين،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬استبداله‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬65،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ودية‭ ‬نيوكاسل‭ ‬هي‭ ‬الأخيرة‭ ‬للاعب‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬منهيا‭ ‬بذلك‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إليه‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭.‬

وجاءت‭ ‬وداعية‭ ‬سون‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سول،‭ ‬وسط‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬الأمريكي‭.‬

وسيخوض‭ ‬توتنهام‭ ‬مباراة‮ ‬ودية‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بمواجهة‭ ‬بيرنلي‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬سيخوض‭ ‬نيوكاسل‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬المقبلين‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إسبانيول‭ ‬الإسباني‭ ‬ومواطنه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بمواجهة‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭. ‬

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