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البنزايد يكـرّم أبـطــال البرنــامــج الصــيفــي للبـولينج

البنزايد يكـرّم أبـطــال البرنــامــج الصــيفــي للبـولينج

2025-08-03 08:05:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

تواصلت‭ ‬فعاليات‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬للبولينج‭ ‬2025،‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج،‭ ‬بإقامة‭ ‬البطولة‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬البطولات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬سبت،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬رياضية‭ ‬مفعمة‭ ‬بالحيوية‭ ‬والإبداع،‭ ‬حيث‭ ‬برزت‭ ‬خلالها‭ ‬إمكانيات‭ ‬مميزة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الوطنية‭ ‬الصاعدة‭.‬

وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬البطولة‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬أحمد‭ ‬البنزايد،‭ ‬الذي‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬بها‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬تمثّل‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬المشاركة‭ ‬التنافسية‭ ‬البنّاءة‭.‬

وعقب‭ ‬نهاية‭ ‬المنافسات،‭ ‬قام‭ ‬احمد‭ ‬البنزايد‭ ‬بتكريم‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬تُوّج‭ ‬البطل‭ ‬فيصل‭ ‬بحر‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬وحلّ‭ ‬الواعد‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وجاء‭ ‬المتميز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬البوفلاح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬الموهوب‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬وذهب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬المتألق‭ ‬راشد‭ ‬سلمان‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬بصورة‭ ‬أسبوعية،‭ ‬وتهيئة‭ ‬أجواء‭ ‬محفّزة‭ ‬للإبداع‭ ‬وتعزيز‭ ‬المهارات،‭ ‬خصوصاً‭ ‬لدى‭ ‬الفئات‭ ‬الناشئة،‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬القاعدة‭ ‬الأساسية‭ ‬لمستقبل‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

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