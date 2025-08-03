البنزايد يكـرّم أبـطــال البرنــامــج الصــيفــي للبـولينج

البنزايد يكـرّم أبـطــال البرنــامــج الصــيفــي للبـولينج
تواصلت فعاليات البرنامج الصيفي للبولينج 2025، الذي ينظمه الاتحاد البحريني للبولينج، بإقامة البطولة الثانية ضمن سلسلة البطولات الأسبوعية التي تُقام كل يوم سبت، في أجواء رياضية مفعمة بالحيوية والإبداع، حيث برزت خلالها إمكانيات مميزة لعدد من المواهب الوطنية الصاعدة.
وقد أقيمت البطولة بحضور نائب رئيس الاتحاد البحريني للبولينج أحمد البنزايد، الذي عبّر عن اعتزازه بالمستويات الفنية المتقدمة التي ظهرت بها البطولة، مؤكداً أن هذه الفعاليات تمثّل بيئة مثالية لاكتشاف وصقل المواهب الشابة، وترسيخ ثقافة المشاركة التنافسية البنّاءة.
وعقب نهاية المنافسات، قام احمد البنزايد بتكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى، حيث تُوّج البطل فيصل بحر بالمركز الأول، وحلّ الواعد عبدالله علي في المركز الثاني، وجاء المتميز عبدالرحمن البوفلاح في المركز الثالث، فيما حصل الموهوب حسن علي على المركز الرابع، وذهب المركز الخامس إلى المتألق راشد سلمان.
وتأتي هذه البطولة في إطار حرص الاتحاد على استمرارية البرنامج الصيفي بصورة أسبوعية، وتهيئة أجواء محفّزة للإبداع وتعزيز المهارات، خصوصاً لدى الفئات الناشئة، التي تشكّل القاعدة الأساسية لمستقبل اللعبة في البحرين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السعودية تدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى
"أوبك بلس" تتفق على زيادة الإنتاج 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر
روسيا تعلن الطوارئ بعد فيضانات في كراسنودار - فيديو
ترمب: على إسرائيل إطعام سكان غزة.. وأميركا تتحمّل العبء وحدها
فيرنر: أتواصل مع كلوب
10 مصابين في استهداف لخيمة نازحين في دير البلح