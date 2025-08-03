جناح اتحاد السيارات يستقبل عددا من الوزراء
شهد جناح الاتحاد البحريني للسيارات بمدينة شباب 2030 الأسبوع الماضي زيارة عدد من الوزراء والمسؤولين خلال الزيارة التي قاموا بها لمدينة شباب 2023.
حيث اطلع الوزراء والمسؤولون خلال الزيارة على ما يقدمه الاتحاد البحريني للسيارات من أنشطة وفعاليات للشباب ضمن مشاركته الأولى في مدينة شباب 2030، كما اطلعوا على انجازات اتحاد السيارات ومبادراته في دعم وتطوير رياضة السيارات في مملكة البحرين وتعزيز السلامة والتطوير المستدام في هذا القطاع.
وقد أعرب القائمين على جناح الاتحاد البحريني للسيارات عن شكرهم وامتنانهم الجزيلين للوزراء وحرصهم الدائم على دعم الشباب والمبادرات التي تعزز دورهم في المجتمع، ومؤكدين أن هذه الزيارة إنما تعكس الاهتمام الذي يحظى به الشباب في مملكة البحرين مما يشكل دافعاً قوياً لهم لمواصلة العطاء والمشاركة الفاعلة في بناء حاضر الوطن ومستقبله، منوهين في الوقت ذاته بجهود مختلف الجهات في دعم المبادرات التي تستثمر الطاقات الوطنية في رسم مستقبل أكثر إشراقاً.
وقد أشاد الوزراء والمسؤولين بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد البحريني للسيارات وحضوره المميز في مدينة شباب 2023، مشيدين بكل ما يقدمه من أجل الوطن بقيادة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الادارة، ومتمنين كل التوفيق للاتحاد وحصد المزيد من الانجازات والمكتسبات للوطن.
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