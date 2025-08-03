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جناح اتحاد السيارات يستقبل عددا من الوزراء

جناح اتحاد السيارات يستقبل عددا من الوزراء

2025-08-03 08:05:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

شهد‭ ‬جناح‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬بمدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬زيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قاموا‭ ‬بها‭ ‬لمدينة‭ ‬شباب‭ ‬2023‭.‬

حيث‭ ‬اطلع‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولون‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬وفعاليات‭ ‬للشباب‭ ‬ضمن‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030،‭ ‬كما‭ ‬اطلعوا‭ ‬على‭ ‬انجازات‭ ‬اتحاد‭ ‬السيارات‭ ‬ومبادراته‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬والتطوير‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬جناح‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وامتنانهم‭ ‬الجزيلين‭ ‬للوزراء‭ ‬وحرصهم‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ومؤكدين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬إنما‭ ‬تعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬دافعاً‭ ‬قوياً‭ ‬لهم‭ ‬لمواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬حاضر‭ ‬الوطن‭ ‬ومستقبله،‭ ‬منوهين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بجهود‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تستثمر‭ ‬الطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقاً‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬وحضوره‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2023،‭ ‬مشيدين‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬بقيادة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة،‭ ‬ومتمنين‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬للاتحاد‭ ‬وحصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬للوطن‭.‬

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