فيرنر: أتواصل مع كلوب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

لايبزيغ‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬أولي‭ ‬فيرنر،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬لايبزيغ،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬زال‮ ‬يسعى‭ ‬لأخذ‭ ‬نصيحة‭ ‬يورجن‭ ‬كلوب،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮ ‬‭(‬بوندسليجا‭) ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬مخيب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأضاف‭ ‬فيرنر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬كيكر‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬كلوب،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ريد‭ ‬بول‮»‬‭ ‬لمشروبات‭ ‬‮«‬الطاقة‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعيينه‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المنصب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬استمرارية‭ ‬المحادثات‭ ‬بينهما‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تزداد‭ ‬الأمور‭ ‬سوء،‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاتصالات‭ ‬اليومية،‭ ‬لكنني‭ ‬أفضل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نصيحته‭ ‬ورأيه‮»‬‭.‬

ويضم‭ ‬قسم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬فرقا،‭ ‬منها‭ ‬لايبزيغ،‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬وهو‭ ‬اسوأ‭ ‬مركز‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬صعوده‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الصعود‭ ‬للبطولات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬بينما‭ ‬تولى‭ ‬كلوب‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭.‬

وتولى‭ ‬فيرنر،‭ ‬مدرب‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬وفيردر‭ ‬بريمن‭ ‬السابق،‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬نصابها،‭ ‬وأبدى‭ ‬سعادته‭ ‬بالتحدث‭ ‬إلى‭ ‬كلوب‭ ‬وصديقه‭ ‬المقرب‭ ‬ماريو‭ ‬جوميز،‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬السابق‭.‬

وقال‭ ‬فيرنر‭: ‬‮«‬أرى‭ ‬أن‭ ‬مناقشة‭ ‬الأمر‭ ‬معا‭ ‬مفيد‭ ‬للغاية،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتشكيل‭ ‬الفريق،‭ ‬لأن‭ ‬يورجن‭ ‬وماريو‭ ‬لديهما‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬وهما‭ ‬يتشاركان‭ ‬ذلك‭ ‬معي‭ ‬بشكل‭ ‬منفتح‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تلعب‭ ‬فيه‭ ‬فرق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬بأسلوب‭ ‬معين،‭ ‬أبدى‭ ‬فيرنر‭ ‬عدم‭ ‬استعداده‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬أفكاره‭ ‬الخاصة‭.‬

وقال‭ ‬فيرنر‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬رائعة‭ ‬وممتعة،‭ ‬لكننا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬ناجحين‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تعييني‭ ‬كمدرب‭ ‬لما‭ ‬قدمته‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬سأتاقلم‭ ‬على‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬لايبزيغ‭ ‬ومع‭ ‬اللاعبين‭ ‬ومع‭ ‬دور‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬لكنني‭ ‬سأقوم‭ ‬بذلك‭ ‬بأسلوبي،‭ ‬لدي‭ ‬قدرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على الالتزام‭ ‬بمساري‭ ‬والقيام‭ ‬بالأمور‭ ‬بثقة‮»‬‭.‬

وسيبدأ‭ ‬لايبزيغ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬22‭ ‬أغسطس الجاري‭ ‬بزيارة‭ ‬صعبة‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭.‬