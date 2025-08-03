فيرنر: أتواصل مع كلوب

فيرنر: أتواصل مع كلوب
لايبزيغ – (د ب أ): قال أولي فيرنر، المدير الفني لفريق لايبزيغ، إنه لا زال يسعى لأخذ نصيحة يورجن كلوب، وذلك من أجل تحسين أداء الفريق في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعد موسم مخيب العام الماضي.
وأضاف فيرنر في تصريحات لمجلة «كيكر» إنه على تواصل مع كلوب، رئيس قسم كرة القدم في شركة «ريد بول» لمشروبات «الطاقة» وذلك قبل أن يتم تعيينه الصيف الماضي في المنصب، مشيرا إلى استمرارية المحادثات بينهما.
وتابع: «من المنطقي أن لا تزداد الأمور سوء، الأمر لا يتعلق بالاتصالات اليومية، لكنني أفضل الحصول على نصيحته ورأيه».
ويضم قسم كرة القدم في ريد بول فرقا، منها لايبزيغ، والذي حقق المركز السابع في الموسم الماضي بالدوري الألماني وهو اسوأ مركز له منذ صعوده في عام 2016، كما أنه فشل في الصعود للبطولات الأوروبية، بينما تولى كلوب منصبه في ريد بول في يناير الماضي.
وتولى فيرنر، مدرب هولشتاين كيل وفيردر بريمن السابق، المهمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وأبدى سعادته بالتحدث إلى كلوب وصديقه المقرب ماريو جوميز، مهاجم منتخب ألمانيا السابق.
وقال فيرنر: «أرى أن مناقشة الأمر معا مفيد للغاية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الفريق، لأن يورجن وماريو لديهما خبرة كبيرة وهما يتشاركان ذلك معي بشكل منفتح للغاية».
وفي الوقت الذي تلعب فيه فرق ريد بول بأسلوب معين، أبدى فيرنر عدم استعداده للتخلي عن أفكاره الخاصة.
وقال فيرنر: «نريد أن نقدم كرة قدم رائعة وممتعة، لكننا نريد أن نكون ناجحين أيضا».
وأضاف: «لقد تم تعييني كمدرب لما قدمته حتى الآن مع الفريق، سأتاقلم على الظروف في لايبزيغ ومع اللاعبين ومع دور ريد بول في الدوري الألماني، لكنني سأقوم بذلك بأسلوبي، لدي قدرة كبيرة على الالتزام بمساري والقيام بالأمور بثقة».
وسيبدأ لايبزيغ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني 22 أغسطس الجاري بزيارة صعبة إلى أرض بايرن ميونخ، حامل لقب البطولة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السعودية تدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى
"أوبك بلس" تتفق على زيادة الإنتاج 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر
روسيا تعلن الطوارئ بعد فيضانات في كراسنودار - فيديو
ترمب: على إسرائيل إطعام سكان غزة.. وأميركا تتحمّل العبء وحدها
فيرنر: أتواصل مع كلوب
10 مصابين في استهداف لخيمة نازحين في دير البلح